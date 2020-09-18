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Промышленное производство в Красноярском крае замедлило рост

Промышленное производство в Красноярском крае замедлило рост
Иллюстрация: pixabay.com

Нисходящий тренд в промпроизводстве региона наблюдался с января 2020 года. Рост начался в июле. Но уже по итогу августа оказалось на уровне статпогрешности.

#НОВОСТИ
В августе 2020 года промышленное производство в Красноярском крае выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Красноярскстат. Однако по сравнению с августом 2019-го оно оказалось на 9,4% ниже.
 
Промышленное производство в Красноярском крае замедлило рост 1
 
Отчасти рост произошел из-за увеличения (август к июлю) на 6,1% добычи угля, хотя по сравнению с прошлогодними показателями она оказалась ниже на 8,8%. В целом же по добывающему сектору показатели августа к июлю сложились меньше на 3,6%, а год к году — на 17,9%.
 
В обрабатывающие производства в августе показали рост на 4,3% к июлю и снижение на 5,7% к августу 2019-го. 
 
Напомним, что в июле 2020 года промышленное производство в Красноярском крае выросло на 10,1% по отношению к предыдущему месяцу, но осталось ниже на 8,6% результатов июля 2019-го.
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