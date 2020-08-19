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Промышленное производство в Красноярском крае начало расти

Промышленное производство в Красноярском крае начало расти
Иллюстрация: pixabay.com

После падения в начале лета 2020 года, к его концу промпроизводство в Красноярском крае прилично отыграло вверх. Но до прошлогоднего уровня так и не дотянуло.

#НОВОСТИ
В июле 2020 года промышленное производство в Красноярском крае выросло на 10,1% по отношению к предыдущему месяцу, но осталось ниже на 8,6% результатов июля 2019-го. Об этом сообщили в Красноярскстате.
 
В разрезе же семи месяцев года, промпроизводство показало снижение на 9,5% (год к году), что практически эквивалентно показателям в полугодовой перспективе — 9,7% (год к году). Меж тем по итогу первых пяти месяцев 2020 года падение промпроизводства в крае составляло 8,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
 
Наибольшее снижение отмечается в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (-14,3%), а также в добыче полезных ископаемых (-10,6%).

Напомним также, что снижение промышленного производства в Красноярском крае в январе-мае оказалось одним из самых больших в стране.

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