Количество ускоренных контейнерных поездов на КрасЖД выросло почти на треть

За восемь месяцев 2020 года со станций Красноярской железной дороги отправлено 1 114 ускоренных контейнерных поездов. Это на 29% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем перевезенных такими составами грузов за это время составил 1,8 млн тонн (+25% к январю-августу 2019-го), сообщают в пресс-службе компании.

В маршрутную сеть входит 56 направлений, 15 из них открылись в этом году. Так, впервые на КрасЖД ускоренные контейнерные поезда начали следовать из Лесосибирска (Красноярский край) до станции Мыс-Чуркин (Приморский край), из Абакана (Республика Хакасия) до станции Локоть (Алтайский край), со станции Хоных (Республика Хакасия) до Находки-Восточной (Приморский край), из Канска (Красноярский край) в Забайкальск (Забайкальский край), из Карабулы (Красноярский край) во Владивосток (Приморский край).

На станциях магистрали открыто 12 дополнительных специализированных площадок, предназначенных для формирования ускоренных контейнерных поездов. Чаще всего технология используется для доставки из Красноярского края и Хакасии экспортной продукции лесоперерабатывающей и металлургической отраслей до погранпереходов и портов Дальнего Востока, Черного моря и Балтики, а далее идет на экспорт в Китай, Египет, Казахстан и другие страны.