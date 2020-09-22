У губернатора Алтайского края Виктора Томенко диагностировали коронавирус

Мероприятия с участием главы региона на ближайшие 14 дней отменены, состояние здоровья позволяет Виктору Томенко работать в полном объеме. Он находится дома и проходит амбулаторное лечение.

Губернатор края как высшее должностное лицо региона по роду своей деятельности ежедневно общается с большим количеством людей. Поэтому раз в неделю он сдает тест на коронавирус», - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы.

Агентство отмечает, что в минувшие выходные глава края общался с большим количеством людей во время празднования 290-летия Барнаула.

Проинформированы и все те, кто общался с губернатором во время Дня города. Уверен, что все они ответственно относятся к своему здоровью и пройдут тестирование», - отметил представитель правительства.

Напомним, в июле Виктор Томенко также управлял регионом дистанционно – глава края решил отправиться на самоизоляцию после того, как у нескольких сотрудников правительства, с которыми он регулярно общался, был выявлен коронавирус.

Виктор Томенко был избран губернатором Алтайского края 9 сентября 2018 года. До мая 2018-го и назначения на должность врио главы региона Томенко был председателем правительства Красноярского края.

Отметим, что вместе с ним в Алтайский край перебрались и несколько сотрудников красноярского правительства.