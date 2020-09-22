Определены дата и номинации премии «Человек года» — 2020

Церемония вручения премии «Человек года» в 2020 году пройдет 14 декабря. Такое решения принял журнал «Деловой квартал», выступающий ее организатором в Красноярске.

Определять победителей будут в десяти номинациях — семи основных и трех специальных.

В номинации «Частная медицина» будут представлены частные клиники Красноярска, сумевшие успешно выстроить лечебный и бизнес-процессы в условиях новой экономической, социальной и эпидемиологической реальности.

Победитель в номинации «Частное образование» будет выбран из частных образовательных проектов Красноярска, сумевших успешно выстроить образовательный и бизнес-процессы в условиях новой экономической, социальной и эпидемиологической реальности.

Номинация «Амбассадор бренда» соберет собственников компаний, которые продвигают и развивают бизнес с помощью собственной харизмы на публичных площадках онлайн и офлайн.

За звание «Ритейл года» поборются местные компании, работающие на розничном рынке Красноярска и Красноярского края. В 2020 году одним их важных критериев оценки будет масштабируемость, запуск форматов, отвечающих поведенческим паттернам аудитории в новой реальности, обеспечение безопасности торговли в условиях пандемии.

«Застройщика года» эксперты определят из компаний, которые реализовывали наиболее интересные, сложные и значимые для Красноярска и края проекты в градостроительной области.

«Банкира года» выберут из тех банков, которые показали наибольшие объемы, качество и актуальность помощи МСБ в виде банковских продуктов и решений, реализованных на территории Красноярска и Красноярского края.

В номинации «Цифровизация бизнеса» соберутся компании, разрабатывающие решения для цифровизации и автоматизации бизнеса в условиях новой экономической реальности.

Также не обойдется и без специальных номинаций.

Первая из них, «Стартап года 2020. food tech», была учреждена еще в прошлом году инвестором, серийным предпринимателем, основателем стартапа «Ультра Фреш» (ЭКОНОМКА), основателем бизнес-акселератора «300 стартапов» Андреем Шевелевым. В нее войдут компании, которые нашли и внедрили нестандартные решения в области производства, дистрибуции и доставки продуктов питания.

Учредители номинации уже сформировали экспертный пул, разработали критерии оценки и дополнили процесс номинирования интерактивными форматами: личная встреча экспертов, прокачка для команд, индивидуальная работа с каждой командой, питч-сессия, экспертная сессия. Кроме того, организаторы готовят сюрприз на самой церемонии — выбор команды-победителя будет отличаться от стандартов премии.

Следующая спецноминация 2020 года будет называться «Остаться в живых». Ее обладателя выберут из компаний, которые, несмотря на жесткие ограничения, продолжали держаться, сохранили команды, смогли оперативно развернуть альтернативные проекты и направления, чьи основатели и руководители покинули кресла и встали плечом к плечу со своими сотрудниками.

И еще одна специальная номинация — «Лидеры года». За нее поборются компании, которые, несмотря на сложную социально-экономическую и эпидемиологическую ситуацию, наличие частичных ограничений в работе и дополнительные расходы на соблюдения антиковидных мер безопасности, запустили крупные, яркие, обращающие на себя внимание проекты, прыгнули выше головы.

Напомним, что в 2020 году премия «Человек года» будет вручаться журналом «Деловой квартал» уже в 11 раз. За это время она стала масштабным событием, объединяющим не только представителей бизнеса, но и выдающихся специалистов в разных областях. В этом году, в связи с действующими ограничениями при проведении массовых мероприятий, церемония будет проходить в двух форматах: в оффлайне соберутся только номинанты из шортлистов и члены экспертного совета, для остальных будет организована прямая трансляция.