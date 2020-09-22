Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска еще по пяти направлениям

Осенью 2020 года авиакомпания Nordwind начнет летать из Красноярска в Улан-Удэ, Тюмень, Иркутск, Новый Уренгой и Уфу. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Полеты в этих направлениях начнутся 26 октября. На всех рейсах будут работать Embraer 190.

При покупке билетов на эти рейсы до 25 сентября действуют специальные условия и стоимость перелета без багажа начинается от 1499 рублей.

До этого Nordwind из Красноярска летал по десяти направлениям, два из которых — в Турцию с пересадкой в Москве.