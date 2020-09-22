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Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска еще по пяти направлениям

Авиакомпания Nordwind полетит из Красноярска еще по пяти направлениям
Иллюстрация: vk.com/nord_wind_airlines

Теперь направлений станет 15. Новые полетные программы стартуют в конце октября этого года. Но если купить билет сейчас, то можно получить хорошую скидку.

#НОВОСТИ
Осенью 2020 года авиакомпания Nordwind начнет летать из Красноярска в Улан-Удэ, Тюмень, Иркутск, Новый Уренгой и Уфу. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
 
Полеты в этих направлениях начнутся 26 октября. На всех рейсах будут работать Embraer 190.
 
При покупке билетов на эти рейсы до 25 сентября действуют специальные условия и стоимость перелета без багажа начинается от 1499 рублей.
До этого Nordwind из Красноярска летал по десяти направлениям, два из которых — в Турцию с пересадкой в Москве.
 
Актуальное расписание рейсов, бронирование билетов и подробная информация об услугах авиакомпании можно найти на сайте авиакомпании.
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