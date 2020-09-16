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Рейсы из Красноярска в Стамбул стартуют в октябре

Рейсы из Красноярска в Стамбул стартуют в октябре
Иллюстрация: kja.aero

Турецкое направление рейсов из аэропорта Красноярск пополнится еще одним городом. Правда, пока летать будут транзитом через Москву. Стартуют полеты 1 октября.

#НОВОСТИ
Авиакомпания Nordwind запускает регулярные рейсы в Стамбул из Красноярска. Об этом рассказали в аэропорту Красноярск.
 
Первый рейс запланирован на 1 октября 2020 года. Авиаперелеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800, предоставляя пассажиру выбор удобного времени вылета и прилета.
Летать будут транзитом через московский аэропорт Шереметьево в связи с тем, что международное авиасообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым», — говорят авиаторы.
Цена билета в Стамбул из Красноярска начинается от 10 289 рублей, а из Москвы от 5 927 рублей. Стоимость перелета в Стамбул и обратно обойдется 19 764 рубля.
 
Актуальное расписание рейсов, бронирование билетов и подробная информация об услугах авиакомпании можно найти на сайте авиакомпании.
 
Напомним, что летать из Красноярска в Турцию через Москву Nordwind начал с 13 августа. Чуть позже по этому же маршруту полетел и его партнер по туристическому альянсу — авиакомпания Pegas Fly. Примерно тогда же в турецком направлении стартовал AZUR air, который летал через Ростов-на-Дону. Чуть позже авиакомпания запустила прямые рейсы в Турцию из Новосибирска.
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