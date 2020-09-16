Рейсы из Красноярска в Стамбул стартуют в октябре

Авиакомпания Nordwind запускает регулярные рейсы в Стамбул из Красноярска. Об этом рассказали в аэропорту Красноярск.

Первый рейс запланирован на 1 октября 2020 года. Авиаперелеты будут выполняться ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800, предоставляя пассажиру выбор удобного времени вылета и прилета.

Летать будут транзитом через московский аэропорт Шереметьево в связи с тем, что международное авиасообщение из Красноярска по-прежнему остается закрытым», — говорят авиаторы.

Цена билета в Стамбул из Красноярска начинается от 10 289 рублей, а из Москвы от 5 927 рублей. Стоимость перелета в Стамбул и обратно обойдется 19 764 рубля.

Актуальное расписание рейсов, бронирование билетов и подробная информация об услугах авиакомпании можно найти на сайте авиакомпании.