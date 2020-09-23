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Прилетающим в Норильск сделают тест на коронавирус бесплатно

Прилетающим в Норильск сделают тест на коронавирус бесплатно
Иллюстрация: kakdobratsyado.ru

Такую меру ввели после отмены указа губернатора края об обязательной двухнедельной самоизоляции прилетающих в Норильск. Таким образом, тестирование пройдут практически все гости и жители.

#НОВОСТИ

Инициатором бесплатного тестирования стала компания «Норникель»: по решению руководства сотрудник после отпуска или командировки сможет приступить к работе только после прохождения теста на коронавирус (и отрицательному результату). Благодаря контролю «на входе» в город обеспечивается необходимый уровень безопасности. Все расходы компания взяла на себя: кроме бесплатных тестов для сотрудников «Норникель» закупил мини-ПЦР-комплекты для всех жителей и гостей Норильска.

С их помощью можно провести тестирование на дому: в комплекте есть щеточка, с помощью которой нужно взять мазок из носа, опустить в реагент и поболтать. К тесту прилагается инструкция», – рассказала заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

Если горожане воспользуются предложением «Норникеля» и возьмут в аэропорту тест, а он окажется положительным, то они должны обратиться в медицинский кабинет на Кирова, 19, чтобы подтвердить результат домашнего теста.

Напомним, в аэропорту Красноярска открылась полноценная лаборатория, где прилетающие из-за границы пассажиры могут сделать ПЦР-тест, услуга платная, результаты высылаются на электронную почту в течение трех дней.

 

Автор: Наталья Кобец
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