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«Кекс&Крендель» из «Прищепки» переехал на новый адрес

«Кекс&Крендель» из «Прищепки» переехал на новый адрес
Иллюстрация: скриншот с instagram.com/keksikrendel

Причиной переезда стало окончание летнего сезона. Но сеть планирует вернуться в парк на следующий год, а также открыть еще несколько заведений в ближайшее время.

#НОВОСТИ
Красноярская сеть кафетериев «Кекс&Крендель» открыла новое заведение в Октябрьском районе. Об этом основатель компании Александр Борисенко рассказал на ее странице в соцсетях. Новое заведение будет работать на улице Вильского, 16г.
 
На сегодня в Красноярске работает десять кафетериев «Кекс&Крендель». Последний, из закрывшихся в пандемию, компания вернула в строй в конце августа 2020 года. Тогда же Борисенко рассказал DK.RU, что на Вильского планируют перенести «Кекс&Крендель» из парка «Прещепка», когда закончится сезон. Так и вышло.
Но на следующий год мы планируем снова открыться в этом парке», — говорит Борисенко.
Также он рассказал, что в ближайшие два-три месяца компания планирует запустить еще пару кафетериев. Правда, детали и места расположения он не раскрыл.
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