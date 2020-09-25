«Кекс&Крендель» из «Прищепки» переехал на новый адрес

Красноярская сеть кафетериев «Кекс&Крендель» открыла новое заведение в Октябрьском районе. Об этом основатель компании Александр Борисенко рассказал на ее странице в соцсетях. Новое заведение будет работать на улице Вильского, 16г.

На сегодня в Красноярске работает десять кафетериев «Кекс&Крендель». Последний, из закрывшихся в пандемию, компания вернула в строй в конце августа 2020 года. Тогда же Борисенко рассказал DK.RU, что на Вильского планируют перенести «Кекс&Крендель» из парка «Прещепка», когда закончится сезон. Так и вышло.

Но на следующий год мы планируем снова открыться в этом парке», — говорит Борисенко.

Также он рассказал, что в ближайшие два-три месяца компания планирует запустить еще пару кафетериев. Правда, детали и места расположения он не раскрыл.