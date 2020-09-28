Красноярское метро оставят законсервированным еще на год

Пять дней назад в Красноярске состоялись торги за право на «выполнение комплекса работ по строительству первой линии метрополитена». Единственным участником — а значит и победителем — стал «Красноярскметрострой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 72,4 млн рублей. Сроки: с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Подрядчик обязан обеспечить сохранность тоннелей, выполнить необходимые мероприятия по технике безопасности», — сказано в описании объекта закупки.

В этом же документе указан и перечень работ, которые нужно будет выполнить. В него входит:

Подъем шахтный клетьевой; Подъем шахтный бадьевой; Дежурство слесарей и электриков на подземном участке; Дежурство электрослесарей на шахтной поверхности; Обеспечение электроосвещения тоннелей и вспомогательных горных выработок; Местная откачка воды; Обеспечение тепловлажностного режима в тоннелях; Содержание армировки ствола; Принудительная вентиляция подземных выработок.

Как видно из списка, ни о каком строительстве речи не идет. Подтверждают это и власти:

Это контракт, который заключается каждый год на поддержание тоннелей метро в безаварийном состоянии», — цитирует телеканал «Енисей» пресс-секретаря краевого Минтранса Светлану Овсянникову.

Также она добавила, что доработанная проектная документация метрополитена все еще не прошла Главгосэкспертизу — туда ее отправят в ближайшее время.