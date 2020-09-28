Красноярское метро оставят законсервированным еще на год
Власти опровергли информацию о том, строительство метро в Красноярске начнется в январе следующего года - доработанный проект еще даже не сдали в Главгосэкспертизу.
Пять дней назад в Красноярске состоялись торги за право на «выполнение комплекса работ по строительству первой линии метрополитена». Единственным участником — а значит и победителем — стал «Красноярскметрострой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Стоимость контракта составляет 72,4 млн рублей. Сроки: с 1 января по 31 декабря 2021 года.
Подрядчик обязан обеспечить сохранность тоннелей, выполнить необходимые мероприятия по технике безопасности», — сказано в описании объекта закупки.
В этом же документе указан и перечень работ, которые нужно будет выполнить. В него входит:
- Подъем шахтный клетьевой;
- Подъем шахтный бадьевой;
- Дежурство слесарей и электриков на подземном участке;
- Дежурство электрослесарей на шахтной поверхности;
- Обеспечение электроосвещения тоннелей и вспомогательных горных выработок;
- Местная откачка воды;
- Обеспечение тепловлажностного режима в тоннелях;
- Содержание армировки ствола;
- Принудительная вентиляция подземных выработок.
Как видно из списка, ни о каком строительстве речи не идет. Подтверждают это и власти:
Это контракт, который заключается каждый год на поддержание тоннелей метро в безаварийном состоянии», — цитирует телеканал «Енисей» пресс-секретаря краевого Минтранса Светлану Овсянникову.
Также она добавила, что доработанная проектная документация метрополитена все еще не прошла Главгосэкспертизу — туда ее отправят в ближайшее время.
Напомним, что что тема метрополитена в Красноярске актуализировалась в феврале 2018 года — во время визита президента РФ Владимира Путина. Глава государства тогда поручил вернуться к рассмотрению целесообразности проекта, обсчитать его и предоставить расчеты «наверх». В январе 2020 года власти заявили, что первая линия красноярского метро откроется в 2024 году. Однако в июне 2020-го председатель совета директоров проектирующей компании «ТИСИЗ» Олег Митволь заявил, что сроки строительства перенесены на год из-за пандемии. Правда, в Главгосэкспертизе это заявление бизнесмена опровергли. Позже Митволь рассказал ТАСС, что доработанный проект отправят на экспертизу в сентябре.