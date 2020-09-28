Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.09
78,67
91,47
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярское метро оставят законсервированным еще на год

Красноярское метро оставят законсервированным еще на год
Иллюстрация: pixabay.com

Власти опровергли информацию о том, строительство метро в Красноярске начнется в январе следующего года - доработанный проект еще даже не сдали в Главгосэкспертизу.

#НОВОСТИ
Пять дней назад в Красноярске состоялись торги за право на «выполнение комплекса работ по строительству первой линии метрополитена». Единственным участником — а значит и победителем — стал «Красноярскметрострой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
 
Стоимость контракта составляет 72,4 млн рублей. Сроки: с 1 января по 31 декабря 2021 года.
Подрядчик обязан обеспечить сохранность тоннелей, выполнить необходимые мероприятия по технике безопасности», — сказано в описании объекта закупки.
В этом же документе указан и перечень работ, которые нужно будет выполнить. В него входит:
  1. Подъем шахтный клетьевой;
  2. Подъем шахтный бадьевой;
  3. Дежурство слесарей и электриков на подземном участке;
  4. Дежурство электрослесарей на шахтной поверхности;
  5. Обеспечение электроосвещения тоннелей и вспомогательных горных выработок;
  6. Местная откачка воды;
  7. Обеспечение тепловлажностного режима в тоннелях;
  8. Содержание армировки ствола;
  9. Принудительная вентиляция подземных выработок.
Как видно из списка, ни о каком строительстве речи не идет. Подтверждают это и власти:
Это контракт, который заключается каждый год на поддержание тоннелей метро в безаварийном состоянии», — цитирует телеканал «Енисей» пресс-секретаря краевого Минтранса Светлану Овсянникову.
Также она добавила, что доработанная проектная документация метрополитена все еще не прошла Главгосэкспертизу — туда ее отправят в ближайшее время.
 
Напомним, что что тема метрополитена в Красноярске актуализировалась в феврале 2018 года — во время визита президента РФ Владимира Путина. Глава государства тогда поручил вернуться к рассмотрению целесообразности проекта, обсчитать его и предоставить расчеты «наверх». В январе 2020 года власти заявили, что первая линия красноярского метро откроется в 2024 году. Однако в июне 2020-го председатель совета директоров проектирующей компании «ТИСИЗ» Олег Митволь заявил, что сроки строительства перенесены на год из-за пандемии. Правда, в Главгосэкспертизе это заявление бизнесмена опровергли. Позже Митволь рассказал ТАСС, что доработанный проект отправят на экспертизу в сентябре.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Тотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановкиТотальный дистант? Губернатор Усс сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки
  • В книжных магазинах Красноярска появилась книга про Алексея КлешкоВ книжных магазинах Красноярска появилась книга про Алексея Клешко
  • Учеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавирусаУчеников красноярской гимназии отправили на досрочные каникулы из-за коронавируса
  • В РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцамВ РПЦ поддержали действия силовиков по отношению к виссарионовцам
  • «Норникель» инвестирует 2 млрд рублей в поддержку коренных северян«Норникель» инвестирует 2 млрд рублей в поддержку коренных северян
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.