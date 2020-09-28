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В конкурсе реконструкции Красной площади победили молодые «ЧертИ»

В конкурсе реконструкции Красной площади победили молодые «ЧертИ»
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Красноярске подвели итоги конкурса на разработку концепции развития Красной площади. Победила арт-группа молодых архитекторов.

#НОВОСТИ

Напомним, конкурс был объявлен красноярским отделением Союза архитекторов России в конце июля. Было подано 14 заявок — авторских и коллективных. В финал прошли пять участников. Конкурсное жюри оценило представленные концепции, назвав тройку лидеров.

Первое место заняла арт-группа молодых архитекторов «ЧертИ». Проект набрал 77,45 баллов. Концепция молодых архитекторов ляжет в основу благоустройства Красной площади. Ее доработают вместе с авторами проекта и затем воплотят в жизнь.

Второе место занял коллектив Сибирского федерального университета под руководством Ирины Крыловой, концепция набрала 70,15 баллов.

Третье место жюри отдало проекту «ПСК «ПроектСтройСервис». Команда набрала 62,25 баллов.

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