В конкурсе реконструкции Красной площади победили молодые «ЧертИ»
В Красноярске подвели итоги конкурса на разработку концепции развития Красной площади. Победила арт-группа молодых архитекторов.
Напомним, конкурс был объявлен красноярским отделением Союза архитекторов России в конце июля. Было подано 14 заявок — авторских и коллективных. В финал прошли пять участников. Конкурсное жюри оценило представленные концепции, назвав тройку лидеров.
Первое место заняла арт-группа молодых архитекторов «ЧертИ». Проект набрал 77,45 баллов. Концепция молодых архитекторов ляжет в основу благоустройства Красной площади. Ее доработают вместе с авторами проекта и затем воплотят в жизнь.
Второе место занял коллектив Сибирского федерального университета под руководством Ирины Крыловой, концепция набрала 70,15 баллов.
Третье место жюри отдало проекту «ПСК «ПроектСтройСервис». Команда набрала 62,25 баллов.