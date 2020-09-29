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Из Красноярска запустят восемь субсидируемых авиарейсов на Восток

Из Красноярска запустят восемь субсидируемых авиарейсов на Восток
Иллюстрация: iraero.ru

Несколько из них стартовали еще вчера, остальные добавятся с начала октября этого года. Причем, субсидии будут распространятся на все билеты этих рейсов.

#НОВОСТИ
С 28 сентября из Красноярска стартуют субсидируемые рейсы в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ. Об это рассказали в авиакомпании «ИрАэро», которая и будет летать по этим направлениям.
 
Из Красноярска запустят восемь субсидируемых авиарейсов на Восток 1
 
Причем, по словам начальника службы организации перевозок авикомпании Александра Макина, количество льготных мест на каждом рейсе ограниченно лишь вместимостью самолета.
Поэтому льготой могут воспользоваться все без исключения», — сказал он.
Напомним, что из Красноярска в восточном направлении можно улететь еще несколькими рейсами «ИрАэро» — это Красноярск — Иркутск (и обратно) транзитом через Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Но субсидии на них не распространяются.
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