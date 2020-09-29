Из Красноярска запустят восемь субсидируемых авиарейсов на Восток
Несколько из них стартовали еще вчера, остальные добавятся с начала октября этого года. Причем, субсидии будут распространятся на все билеты этих рейсов.
С 28 сентября из Красноярска стартуют субсидируемые рейсы в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ. Об это рассказали в авиакомпании «ИрАэро», которая и будет летать по этим направлениям.
Причем, по словам начальника службы организации перевозок авикомпании Александра Макина, количество льготных мест на каждом рейсе ограниченно лишь вместимостью самолета.
Поэтому льготой могут воспользоваться все без исключения», — сказал он.
Напомним, что из Красноярска в восточном направлении можно улететь еще несколькими рейсами «ИрАэро» — это Красноярск — Иркутск (и обратно) транзитом через Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Но субсидии на них не распространяются.