Из Красноярска запустят восемь субсидируемых авиарейсов на Восток

С 28 сентября из Красноярска стартуют субсидируемые рейсы в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ. Об это рассказали в авиакомпании «ИрАэро», которая и будет летать по этим направлениям.

Причем, по словам начальника службы организации перевозок авикомпании Александра Макина, количество льготных мест на каждом рейсе ограниченно лишь вместимостью самолета.

Поэтому льготой могут воспользоваться все без исключения», — сказал он.