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Квартира в центре Красноярска оказалась самой дорогой в Сибири

Квартира в центре Красноярска оказалась самой дорогой в Сибири
Иллюстрация: tripadvisor.ru

Эксперты ЦИАН изучили предложения на вторичном рынке недвижимости в Сибирском федеральном округе. Как всегда самые дорогие квартиры оказались в Красноярске и Новосибирске.

#НОВОСТИ
Самая дорогая квартира, из выставленных сейчас на продажу, расположена в Красноярске. Ее цена 84 млн рублей, сообщает база недвижимости ЦИАН.
 
Это многокомнатное помещение общей площадью 500 кв.м., которое занимает весь второй этаж особняка, известного в городе как «Дом купца Полуянова». Построен он был в 1849 году. Примечательно, то год назад, по данным ЦИАН, за эту квартиру просили 9,5 млн рублей, но в апреле 2020-го собственник увеличил ценник.
 
Ближайший соперник (по цене) этого жилища находится в Новосибирске, на проспекте Академика Коптюга. При ощутимо меньшей площади (350 кв.м.) стоит квартира лишь немого меньше — 80 млн рублей. Вероятно, это объясняется местом его положения — Академгородок, вид на который и открывается из панорамных окон этого пятикомнатного пентхауса.
 
Замыкает тройку лидеров Иркутск, где трехуровневая квартира площадью 376,9 кв.м. продается за 67 млн рублей. Покупатель за эти деньги получит домашний кинотеатр, сауну с бассейном, тренажерный зал и вид на Ангару.
 
Цены на самую дорогую «вторичку» в остальных семи регионах СФО ощутимо ниже, чем в этих трех.
 
Красноярск уже не в первый раз занимает лидирующие позиции в рейтингах ЦИАН. Так, в декабре 2019 года квартира на улице Бебеля оказалась второй по цене в Сибири, уступив Новосибирску. Зато летом этого года именно в Красноярске продавали самую большую квартиру в округе. Но, опять же, не самую дорогую.
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