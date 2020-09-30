Квартира в центре Красноярска оказалась самой дорогой в Сибири

Самая дорогая квартира, из выставленных сейчас на продажу, расположена в Красноярске. Ее цена 84 млн рублей, сообщает база недвижимости ЦИАН.

Это многокомнатное помещение общей площадью 500 кв.м., которое занимает весь второй этаж особняка, известного в городе как « Дом купца Полуянова ». Построен он был в 1849 году. Примечательно, то год назад, по данным ЦИАН, за эту квартиру просили 9,5 млн рублей, но в апреле 2020-го собственник увеличил ценник.

Ближайший соперник (по цене) этого жилища находится в Новосибирске, на проспекте Академика Коптюга. При ощутимо меньшей площади (350 кв.м.) стоит квартира лишь немого меньше — 80 млн рублей. Вероятно, это объясняется местом его положения — Академгородок, вид на который и открывается из панорамных окон этого пятикомнатного пентхауса.

Замыкает тройку лидеров Иркутск, где трехуровневая квартира площадью 376,9 кв.м. продается за 67 млн рублей. Покупатель за эти деньги получит домашний кинотеатр, сауну с бассейном, тренажерный зал и вид на Ангару.

Цены на самую дорогую «вторичку» в остальных семи регионах СФО ощутимо ниже, чем в этих трех.