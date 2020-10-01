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Красноярский край не перешел к четвертому этапу отмены карантинных ограничений

Красноярский край не перешел к четвертому этапу отмены карантинных ограничений
Иллюстрация: pixabay.com

Роспотребнадзор не увидел достаточного улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Поэтому Александр Усс продлил действие всех нынешних ограничений. Теперь бессрочно.

#НОВОСТИ
Власти Красноярского края решили не переходить к четвертому этапу ослабления антиковидных ограничений. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор региона Александр Усс.
 
Любителям ночных клубов, дискотек и других подобных развлечений придется еще потерпеть — эти заведения по-прежнему не будут работать. Сохранятся и ограничения на массовые мероприятия- они возможны лишь с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и при условии, что число участников не превышает 200 человек.
 
В крае продолжит действовать масочный режим и требование соблюдения дистанции между людьми в общественных местах, а также обязательное исполнение всех санитарно-гигиенических требований и рекомендаций Роспотребнадзора, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, предъявляемых к работе организаций и предприятий.
 
Комментирую указ, премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что если раньше аналогичные ограничения вводились на конкретный период, то этот документ — бессрочный.
Мы фиксируем небольшой, но всё-таки рост числа новых заболевших. Заполняемость коечного фонда также растёт в последние дни. Поэтому бессрочный характер сегодняшнего указа оставляет нам возможность маневра на случай так называемой второй волны», — пояснил глава правительства.
Также он заявил, что в ближайшее время Минздрав выведет из резерва 200 коек для ковидных больных. Сейчас в регионе заполнено порядка 2/3 ковидного коечного фонда.
 
Напомним, что третий этап ослабления карантинных ограничений в Красноярском крае ввели с 28 августа 2020 года, разрешив вернутся к работе торговым центрам, розничным магазинам, общепиту, театрам, кинотеатрам и концертным организациям. Красноярский край одним из первых в Сибирском федеральном округе решился на этот шаг.
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