Красноярский край не перешел к четвертому этапу отмены карантинных ограничений

Власти Красноярского края решили не переходить к четвертому этапу ослабления антиковидных ограничений. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор региона Александр Усс.

Любителям ночных клубов, дискотек и других подобных развлечений придется еще потерпеть — эти заведения по-прежнему не будут работать. Сохранятся и ограничения на массовые мероприятия- они возможны лишь с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и при условии, что число участников не превышает 200 человек.

В крае продолжит действовать масочный режим и требование соблюдения дистанции между людьми в общественных местах, а также обязательное исполнение всех санитарно-гигиенических требований и рекомендаций Роспотребнадзора, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, предъявляемых к работе организаций и предприятий.

Комментирую указ, премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин отметил, что если раньше аналогичные ограничения вводились на конкретный период, то этот документ — бессрочный.

Мы фиксируем небольшой, но всё-таки рост числа новых заболевших. Заполняемость коечного фонда также растёт в последние дни. Поэтому бессрочный характер сегодняшнего указа оставляет нам возможность маневра на случай так называемой второй волны», — пояснил глава правительства.

Также он заявил, что в ближайшее время Минздрав выведет из резерва 200 коек для ковидных больных. Сейчас в регионе заполнено порядка 2/3 ковидного коечного фонда.