Коронавирусный госпиталь на Рокоссовского снова готовят к открытию

Ковидный госпиталь в общежитии на улице Рокоссовского, 15, работал с начала июня, он был рассчитан на 480 коек. В середине августа госпиталь покинул последний пациент.

Как сообщает «Енисей», ссылаясь на слова Марины Бичуриной, сейчас коечный фонд инфекционных отделений больниц Красноярска заполнен более, чем на 80%. Отделения открыты в БСМП, Краевой больницы и больнице №20. В число пациентов входят как зараженные коронавирусом, так и пациенты с другими заболеваниями. Чтобы избежать максимального наполнения «инфекционок», и было решено снова развернуть госпиталь на Рокоссовского.

Там мы можем максимально развернуть 450 коек, это пока достаточно вполне, мы его даже в полную мощность пока открывать не будем. Мы следим за ситуацией и оперативно реагируем», - цитирует телеканал заместителя министра.

Напомним, власти Красноярского края решили не переходить к четвертому этапу ослабления антиковидных ограничений. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор региона Александр Усс.