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Программу туристического кешбэка продлили и обновили

Программу туристического кешбэка продлили и обновили
Иллюстрация: pixabay.com

Как и ожидалось, туристический кешбэк продолжит работать до конца года, включая новогодние праздники. Сам его размер увеличили, а требование к минимальной цене путевки убрали.

#НОВОСТИ
Программа стимулирования внутреннего туризма за счет возмещения туристам части затрат на них продлена до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
 
О возможности такого продления заговорили еще в начале сентября. Тогда же было объявлено, что программа будет обновлена и дополнена. Так и вышло. Самыми крупными нововведениями оказались отмена минимальной цены поездки (ранее она составляла 25 тысяч рублей) и двукратное (с 4-х до 2-х ночей) сокращение продолжительности тура или проживания в гостинице.
 
Также увеличили размер максимального кешбэка — теперь он составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее — 15 тысяч). При этом турист может сделать до трех покупок туров с кешбэком. 
 
А вот требование оплачивать туры картой «МИР» осталось в силе. Срок возврата на нее денег составит пять дней с момента оплаты поездки.
Когда программа начнет действовать, пока не известно — Ростуризм обещает объявить об этом позже. Но, как сообщает Ассоциация туроператоров России, на этот раз сроки продаж туров и размещения по акции продлится не меньше полутора месяцев.
 
Напомним, что на программу стимулирования внутренних туристических поездок было выделено 15 млрд рублей. К участию в перезапуске программы кешбэка допускаются туроператоры, отельеры и российские агрегаторы туруслуг.
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