Программу туристического кешбэка продлили и обновили

Программа стимулирования внутреннего туризма за счет возмещения туристам части затрат на них продлена до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

О возможности такого продления заговорили еще в начале сентября. Тогда же было объявлено, что программа будет обновлена и дополнена. Так и вышло. Самыми крупными нововведениями оказались отмена минимальной цены поездки (ранее она составляла 25 тысяч рублей) и двукратное (с 4-х до 2-х ночей) сокращение продолжительности тура или проживания в гостинице.

Также увеличили размер максимального кешбэка — теперь он составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее — 15 тысяч). При этом турист может сделать до трех покупок туров с кешбэком.

А вот требование оплачивать туры картой «МИР» осталось в силе. Срок возврата на нее денег составит пять дней с момента оплаты поездки.

Когда программа начнет действовать, пока не известно — Ростуризм обещает объявить об этом позже. Но, как сообщает Ассоциация туроператоров России, на этот раз сроки продаж туров и размещения по акции продлится не меньше полутора месяцев.

Напомним, что на программу стимулирования внутренних туристических поездок было выделено 15 млрд рублей. К участию в перезапуске программы кешбэка допускаются туроператоры, отельеры и российские агрегаторы туруслуг.