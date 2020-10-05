Обновленная программа туристического кешбэка стартует на следующей неделе

Купить с кешбэком туры по России можно будет с 15 октября. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

С этого момента и вплоть до 5 декабря, в течение более полутора месяцев, все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы», — сказала она.

Напомним, что на этом этапе кешбэк будет начисляться по новым правилам. Так, его максимальный размер увеличили до 20% (но не более 20 тысяч рублей), а требование по минимальной цене убрали.

Однако стоит помнить, что программа распространяется только на поездки, которые планируется совершить до 10 января 2021 года и оплачены они должны быть картой «МИР».