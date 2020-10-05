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Обновленная программа туристического кешбэка стартует на следующей неделе

Обновленная программа туристического кешбэка стартует на следующей неделе
Иллюстрация: pixabay.com

В первый раз на покупку «льготных» туров по России давали всего неделю. В этот раз у желающих воспользоваться предложением Ростуризма будет полтора месяца.

#НОВОСТИ
Купить с кешбэком туры по России можно будет с 15 октября. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
С этого момента и вплоть до 5 декабря, в течение более полутора месяцев, все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы», — сказала она.
Напомним, что на этом этапе кешбэк будет начисляться по новым правилам. Так, его максимальный размер увеличили до 20% (но не более 20 тысяч рублей), а требование по минимальной цене убрали.
 
Однако стоит помнить, что программа распространяется только на поездки, которые планируется совершить до 10 января 2021 года и оплачены они должны быть картой «МИР».
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