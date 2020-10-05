Министр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемии

Пандемия COVID-19 продлится до марта 2021 года. Об этом глава Минздрава Красноярского края Борис Немик заявил в интервью телекомпании «7 канал».

По его словам, эпидемия продлится 350 дней, 200 из которых уже прошло. Соответственно к марту «основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы».

Тем не менее, эта инфекция встроится в сезонную инфекцию и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус», — добавил он.

Меж тем кривая заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае стабильно идет вверх. Число выздоровевших тоже увеличивается, но меньшими темпами.