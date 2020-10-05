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Министр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемии

Министр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемии
Иллюстрация: скриншот/"7 канал"

Эпидемия новой коронавирусной инфекции будет длиться 350 дней. Больше половины этого срока уже миновало. Но до полного ее окончания еще около пяти месяцев.

#НОВОСТИ
Пандемия COVID-19 продлится до марта 2021 года. Об этом глава Минздрава Красноярского края Борис Немик заявил в интервью телекомпании «7 канал».
 
По его словам, эпидемия продлится 350 дней, 200 из которых уже прошло. Соответственно к марту «основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы».
Тем не менее, эта инфекция встроится в сезонную инфекцию и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус», — добавил он.
Меж тем кривая заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае стабильно идет вверх. Число выздоровевших тоже увеличивается, но меньшими темпами.
 
Министр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемии 1
 
Однако пока в крае не вводят новых ограничений, но часть выведенных ранее в резерв ковидных мощностей больниц, снова готовят вернуть на карантинный пост.
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