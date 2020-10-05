Министр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемии
Эпидемия новой коронавирусной инфекции будет длиться 350 дней. Больше половины этого срока уже миновало. Но до полного ее окончания еще около пяти месяцев.
Пандемия COVID-19 продлится до марта 2021 года. Об этом глава Минздрава Красноярского края Борис Немик заявил в интервью телекомпании «7 канал».
По его словам, эпидемия продлится 350 дней, 200 из которых уже прошло. Соответственно к марту «основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы».
Тем не менее, эта инфекция встроится в сезонную инфекцию и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус», — добавил он.
Меж тем кривая заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае стабильно идет вверх. Число выздоровевших тоже увеличивается, но меньшими темпами.
Однако пока в крае не вводят новых ограничений, но часть выведенных ранее в резерв ковидных мощностей больниц, снова готовят вернуть на карантинный пост.