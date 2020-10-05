Красноярский бизнес копит просроченные долги

В июле 2020 года кредиторская задолженность предприятий Красноярского края составила 834,9 млрд рублей, из них просроченная — 40,5 (4,9%). Тогда как в июне этого же года она составляла 846,6 млрд рублей с долей просрочки 4,2% (35,6 млрд рублей). Такие данные приведены на сайте Красноярскстата.

Наибольшая часть просроченной задолженности — 31,8 млрд или 78,5% — приходится на кредиты от поставщиков. В предыдущем месяце она была на уровне 27,6 млрд рублей или 77,8% от общей кредиторки.

Также выросла и дебиторская задолженность — 118,1 млрд рублей в июле против 109,1 млрд в июне. Просрочка в ней составляет 51,5% (60,9 млрд рублей), а месяцем ранее — 49,7% (54,3 млрд рублей).