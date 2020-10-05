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Красноярский бизнес копит просроченные долги

Красноярский бизнес копит просроченные долги
Иллюстрация: pixabay.com

По итогу семи месяцев 2020 года предприятия Красноярского края увеличили свою доходы. Даже количество убыточных компаний снизилось. Но вот их долги продолжают расти.

#НОВОСТИ
В июле 2020 года кредиторская задолженность предприятий Красноярского края составила 834,9 млрд рублей, из них просроченная — 40,5 (4,9%). Тогда как в июне этого же года она составляла 846,6 млрд рублей с долей просрочки 4,2% (35,6 млрд рублей). Такие данные приведены на сайте Красноярскстата.
 
Наибольшая часть просроченной задолженности — 31,8 млрд или 78,5% — приходится на кредиты от поставщиков. В предыдущем месяце она была на уровне 27,6 млрд рублей или 77,8% от общей кредиторки.
 
Также выросла и дебиторская задолженность — 118,1 млрд рублей в июле против 109,1 млрд в июне. Просрочка в ней составляет 51,5% (60,9 млрд рублей), а месяцем ранее — 49,7% (54,3 млрд рублей).
 
При этом сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), который показали предприятия Красноярского края за семь месяцев 2020 года составил 389,3 млрд рублей, что составляет 79,5% от объема заработанного в аналогичном периоде прошлого года. Тогда как в первом полугодии 2020-20 этот показатель был на уровне 67,5% (328,5 млрд рублей). Количество же убыточных компаний в крае составило 33,4% в январе-июле против 35,3% по итогу первого полугодия.
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