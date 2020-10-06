Музыкальный театр победил в международном фестивале-конкурсе видеороликов

Идея фестиваля – оставить в истории театров и памяти будущих поколений актеров время, когда коллективы не могли встречаться со своими зрителями в зале, а были вынуждены искать иные форматы взаимодействия. Одним из них для Красноярского музыкального театра стали видеопроекты, среди которых своё особое место занял ролик, рассказывающий о планах сотрудников после завершения режима самоизоляции.

В определении победителей участвовали не только зрители, но и профессиональное жюри. В его состав вошли народные артисты России, представители Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского и болгарского благотворительного общественного фонда «МАСТЕРА». Они и присудили театру победу. Ролик, срежиссированный Валерием Бурдиком, набрал наибольшее количество баллов не только в своей номинации, но и среди всех участников проекта.

Чествование победителей запланировано в рамках совместной online-конференции, куда будут приглашены все конкурсанты.