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Красноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до Ачинска

Красноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до Ачинска
Иллюстрация: Евгений Пономарев/Facebook

В отличие от Красноярска там она будет работать в формате доставки, а также блюда будут подавать и в ресторане, на базе которого и открылась лапшичная.

#НОВОСТИ
Проект красноярского ресторатора Евгения Пономарева — лапшичная «Панда и гусь» — начнет работать в Ачинске. Об этом Пономарев сообщил на своей странице в соцсетях.
На следующей неделе я открываю в Ачинске филиал „Панда и гусь“ в баре „Перцы“», — пишет он в посте.
Как рассказал ресторатор DK.RU, работать лапшичная будет не только формате доставки — ее блюда будут включены в меню «Перцев», которые в Ачинске Пономарев развивает по франшизе.
Пришлось согласовывать включение блюд „Панды и гуся“ с держателем франшизы — Анатолием Ващенко — но мы легко договорились», — рассказывает Пономарев.
Также он отметил, что особых инвестиций это расширение не потребовало — все необходимое оборудование в «Перцах» и так было. Максимум: закупили дополнительную посуду и обучили персонал (рецептура была отработана еще в Красноярске).
 
Реализовывать такой же подход (сотрудничество с другими заведениями) в Красноярске Пономарев не планирует.
 
Напомним, что лапшичная «Панда и гусь» открылась в Красноярске в феврале 2020 года. С введение в городе режима самоизоляции она одной из первых переключилась на доставку, где заказы принимал сам Евгений Пономарев.
 
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