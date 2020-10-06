Красноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до Ачинска

Проект красноярского ресторатора Евгения Пономарева — лапшичная «Панда и гусь» — начнет работать в Ачинске. Об этом Пономарев сообщил на своей странице в соцсетях.

На следующей неделе я открываю в Ачинске филиал „Панда и гусь“ в баре „Перцы“», — пишет он в посте.

Как рассказал ресторатор DK.RU, работать лапшичная будет не только формате доставки — ее блюда будут включены в меню «Перцев», которые в Ачинске Пономарев развивает по франшизе.

Пришлось согласовывать включение блюд „Панды и гуся“ с держателем франшизы — Анатолием Ващенко — но мы легко договорились», — рассказывает Пономарев.

Также он отметил, что особых инвестиций это расширение не потребовало — все необходимое оборудование в «Перцах» и так было. Максимум: закупили дополнительную посуду и обучили персонал (рецептура была отработана еще в Красноярске).

Реализовывать такой же подход (сотрудничество с другими заведениями) в Красноярске Пономарев не планирует.

Напомним, что лапшичная «Панда и гусь» открылась в Красноярске в феврале 2020 года. С введение в городе режима самоизоляции она одной из первых переключилась на доставку, где заказы принимал сам Евгений Пономарев.

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