В Красноярском крае выросла безработица
Красноярские статистики подвели итоги ежемесячного выборочного обследования рабочей силы. В последний раз такие данные собирали за май-июль. Тренд восходящий.
По итогу июня-августа 2020 года доля безработных в Красноярском крае составила 8,2% от общей численности рабочей силы. Это на 0,5 процентных пункта больше, чем в мае-июле этого же года, сообщает Красноярскстат.
В целом численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в отчетном периоде составила 1,448 млн человек, или 62,1% от общей численности населения. Заняты в экономике из них были 1,329 млн человек.
Подобные исследование статистики проводят в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ).
Напомним, что в целом по России рост числа официально зарегистрированных безработных за первое полугодие 2020 года составил 3,7 раза. Основной всплеск произошел на старте карантинных мероприятий, вызванных пандемией COVID-2019, когда повысили пособия по безработице.