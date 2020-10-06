В Красноярском крае выросла безработица

По итогу июня-августа 2020 года доля безработных в Красноярском крае составила 8,2% от общей численности рабочей силы. Это на 0,5 процентных пункта больше, чем в мае-июле этого же года, сообщает Красноярскстат.

В целом численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в отчетном периоде составила 1,448 млн человек, или 62,1% от общей численности населения. Заняты в экономике из них были 1,329 млн человек.

Подобные исследование статистики проводят в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ).