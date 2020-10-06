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В Красноярском крае выросла безработица

В Красноярском крае выросла безработица
Иллюстрация: pixabay.com

Красноярские статистики подвели итоги ежемесячного выборочного обследования рабочей силы. В последний раз такие данные собирали за май-июль. Тренд восходящий.

#НОВОСТИ
По итогу июня-августа 2020 года доля безработных в Красноярском крае составила 8,2% от общей численности рабочей силы. Это на 0,5 процентных пункта больше, чем в мае-июле этого же года, сообщает Красноярскстат.
 
В целом численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в отчетном периоде составила 1,448 млн человек, или 62,1% от общей численности населения. Заняты в экономике из них были 1,329 млн человек.
 
Подобные исследование статистики проводят в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ).
 
Напомним, что в целом по России рост числа официально зарегистрированных безработных за первое полугодие 2020 года составил 3,7 раза. Основной всплеск произошел на старте карантинных мероприятий, вызванных пандемией COVID-2019, когда повысили пособия по безработице.
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