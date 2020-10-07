На юге Красноярского края создадут сеть по заготовке и переработке дикоросов
Эта сеть будет работать на базе заготовительных контор в четырех районах Красноярского края. Их строительство частично профинансируют из регионального бюджета.
В Ермаковском, Идринском, Каратузском и Шушенском районах Красноярского края построят новые заготовительные пункты, которые объединят в сеть на базе краевого сельскохозяйственного комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация», сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.
Сейчас во всех районах определены и готовы под строительство земельные участки, заключены договоры на их долгосрочную аренду. В планах — до конца года возвести все четыре заготпункта, а к началу сезона — установить и запустить технологическое оборудование для хранения, первичной обработки и переработки дикоросов. Направления работы заготпунктов определят в зависимости от сырьевой базы района.
Объем инвестиций в этот проект ни в Минсельхозе, ни в «Агрофедерации» не озвучивают. Известно лишь, что часть затрат на строительство и оснащение заготконтор технологическим оборудованием возместят из краевого бюджета — на эти цели выделено более 100 млн рублей.
Все работы должны быть завершены весной 2021 года — к началу «высокого» сезона дикоросов.
Напомним, что о создании сети заготконтор на юге Красноярского края власти говорили еще в июле 2020 года. Тогда, по их словам, этот проект находился на этапе разработки проектной документации.