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На юге Красноярского края создадут сеть по заготовке и переработке дикоросов

На юге Красноярского края создадут сеть по заготовке и переработке дикоросов
Иллюстрация: Минсельхоз Красноярского края

Эта сеть будет работать на базе заготовительных контор в четырех районах Красноярского края. Их строительство частично профинансируют из регионального бюджета.

#НОВОСТИ
В Ермаковском, Идринском, Каратузском и Шушенском районах Красноярского края построят новые заготовительные пункты, которые объединят в сеть на базе краевого сельскохозяйственного комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация», сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.
 
Сейчас во всех районах определены и готовы под строительство земельные участки, заключены договоры на их долгосрочную аренду. В планах — до конца года возвести все четыре заготпункта, а к началу сезона — установить и запустить технологическое оборудование для хранения, первичной обработки и переработки дикоросов. Направления работы заготпунктов определят в зависимости от сырьевой базы района.
 
Объем инвестиций в этот проект ни в Минсельхозе, ни в «Агрофедерации» не озвучивают. Известно лишь, что часть затрат на строительство и оснащение заготконтор технологическим оборудованием возместят из краевого бюджета — на эти цели выделено более 100 млн рублей.
Все работы должны быть завершены весной 2021 года — к началу «высокого» сезона дикоросов.
 
Напомним, что о создании сети заготконтор на юге Красноярского края власти говорили еще в июле 2020 года. Тогда, по их словам, этот проект находился на этапе разработки проектной документации.
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