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Снова: Глазной центр закрыли на карантин

Снова: Глазной центр закрыли на карантин
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Красноярский краевой офтальмологический центр закрыли на карантин, поскольку у одного из пациентов клиники выявили коронавирус.

#НОВОСТИ

Напомним, в первый раз больницу закрыли в конце апреля, тогда коронавирус был обнаружен у десятков посетителей и сотрудников. Зафиксировали смертельные случаи.

Теперь плановая госпитализация пациентов старше 18 лет в круглосуточный стационар ограничена. Другие отделения — детское, травматическое, дневной стационар, — работают в прежнем режиме.

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