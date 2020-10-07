Снова: Глазной центр закрыли на карантин

Напомним, в первый раз больницу закрыли в конце апреля, тогда коронавирус был обнаружен у десятков посетителей и сотрудников. Зафиксировали смертельные случаи.

Теперь плановая госпитализация пациентов старше 18 лет в круглосуточный стационар ограничена. Другие отделения — детское, травматическое, дневной стационар, — работают в прежнем режиме.

По теме: