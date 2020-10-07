Снова: Глазной центр закрыли на карантин
Красноярский краевой офтальмологический центр закрыли на карантин, поскольку у одного из пациентов клиники выявили коронавирус.
Напомним, в первый раз больницу закрыли в конце апреля, тогда коронавирус был обнаружен у десятков посетителей и сотрудников. Зафиксировали смертельные случаи.
Теперь плановая госпитализация пациентов старше 18 лет в круглосуточный стационар ограничена. Другие отделения — детское, травматическое, дневной стационар, — работают в прежнем режиме.
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