КрАЗ планирует полный перевод электролиза на экологичный пек

Ход реализации нового направления экологической модернизации КрАЗа накануне оценил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

Перевод производства на экологичный пек – это достаточно сложный технологический процесс, но он способствует достижению цели комплексного плана федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Экологический эффект данного мероприятия подтверждается лабораторными исследованиями, которые проводит Инженерно-технологический центр РУСАЛа», – отметил Виталий Бадмаев.

В марте КрАЗ объявил о полном переходе на использование экологичного пека для подштыревой анодной массы. Ожидается, что одна только эта мера может до 20% снизить выбросы бензапирена по всему заводу. Кроме этого, начался переход на использование экопека в основном теле анода. Сейчас на это сырье переведена одна бригада – 22 электролизера КрАЗа.