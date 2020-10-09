КрАЗ планирует полный перевод электролиза на экологичный пек
Предприятие отчиталось о переводе первой бригады электролизников на новый вид сырья. Его использование позволит снизить выбросы бензапирена: экологичный пек содержит меньше смолистых веществ.
Ход реализации нового направления экологической модернизации КрАЗа накануне оценил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.
Перевод производства на экологичный пек – это достаточно сложный технологический процесс, но он способствует достижению цели комплексного плана федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Экологический эффект данного мероприятия подтверждается лабораторными исследованиями, которые проводит Инженерно-технологический центр РУСАЛа», – отметил Виталий Бадмаев.
В марте КрАЗ объявил о полном переходе на использование экологичного пека для подштыревой анодной массы. Ожидается, что одна только эта мера может до 20% снизить выбросы бензапирена по всему заводу. Кроме этого, начался переход на использование экопека в основном теле анода. Сейчас на это сырье переведена одна бригада – 22 электролизера КрАЗа.
До конца года мы проводим испытания с проведением всех инструментальных замеров, и в 2021 году по плану должны перевести два корпуса электролиза на использование экопека в основном теле анода. Процесс не одномоментный, поскольку на мировом рынке существует дефицит такого сырья. РУСАЛ проводит собственные исследования, работает с поставщиками, которые могли бы произвести для нас подходящее сырье и по качеству, и по объемам, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.