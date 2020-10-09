Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
77,91
91,69
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КрАЗ планирует полный перевод электролиза на экологичный пек

КрАЗ планирует полный перевод электролиза на экологичный пек
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

Предприятие отчиталось о переводе первой бригады электролизников на новый вид сырья. Его использование позволит снизить выбросы бензапирена: экологичный пек содержит меньше смолистых веществ.

#НОВОСТИ

Ход реализации нового направления экологической модернизации КрАЗа накануне оценил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.

Перевод производства на экологичный пек – это достаточно сложный технологический процесс, но он способствует достижению цели комплексного плана федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Экологический эффект данного мероприятия подтверждается лабораторными исследованиями, которые проводит Инженерно-технологический центр РУСАЛа», – отметил Виталий Бадмаев.

В марте КрАЗ объявил о полном переходе на использование экологичного пека для подштыревой анодной массы. Ожидается, что одна только эта мера может до 20% снизить выбросы бензапирена по всему заводу. Кроме этого, начался переход на использование экопека в основном теле анода. Сейчас на это сырье переведена одна бригада – 22 электролизера КрАЗа.

До конца года мы проводим испытания с проведением всех инструментальных замеров, и в 2021 году по плану должны перевести два корпуса электролиза на использование экопека в основном теле анода. Процесс не одномоментный, поскольку на мировом рынке существует дефицит такого сырья. РУСАЛ проводит собственные исследования, работает с поставщиками, которые могли бы произвести для нас подходящее сырье и по качеству, и по объемам, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрытьсяРоспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться
  • Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителяУправлению культуры Красноярска назначили нового руководителя
  • Экс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под судЭкс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под суд
  • Андрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрииАндрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрии
  • До банкротства управлять «Школьным комбинатом питания» Красноярска будет общественникДо банкротства управлять «Школьным комбинатом питания» Красноярска будет общественник
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.