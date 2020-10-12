Светлана Радионова встретится с красноярскими экоактивистами после суда

Сегодня стартует процесс по иску Росприроднадзора к Норильской топливно-энергетической компании. Судя по графику визита, Радионова не рассчитывает, что первое заседание продлится долго. Уже в 15.00 она планирует встретиться с красноярскими общественниками в одном из конференц-залов «Новотеля».

Радионова объясняла, что ждет от красноярцев разумной и спокойной дискуссии об актуальных экологических проблемах.

Хочу встретиться с лидерами инициативных групп для КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА. Без криков и взаимных обвинений. Если и с эмоциями, то исключительно направленными на скорейшее решение экологических проблем региона», - написала Радионова в своем Instagram-аккаунте.

По словам Светланы Радионовой, в 2021 году Красноярский край будет одним из регионов «повышенного внимания со стороны Службы». Судя по комментариям в ее инстграм-аккаунте, в список таких регионов должны быть добавлены как минимум Камчатка, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Ростовская области, Хабаровский, Приморский и Краснодарский края – перечень пополняется ежедневно.

Напомним, Светлана Радионова приезжала в Красноярск в конце февраля 2020 года, и уже тогда пообещала «смотреть на город под лупой».