Суд по делу о разливе топлива в Норильске отложили до конца ноября

Арбитражный суд Красноярского края перенес заседание рассмотрение иска Росприроднадзора к Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК) на 24 ноября 2020 года, сообщает ТАСС.

Это было сделано после того, как суд принял решение привлечь к делу третьи лица — ГМК «Норильский никель» и Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Как отметил адвокат, представляющий интересы НТЭК, Юлий Тай, участие края в процессе в качестве третьего лица – оправдано и необходимо.

Оно абсолютно обосновано, потому что, когда речь идет об экологии, основным интересантом и бенефициаром того, что происходит, является сам край. И позиция, когда экологический ущерб в регионе, а деньги уходят в Москву, вряд ли находит понимание у жителей региона и конкретно у норильчан. Они исходят из позиции «искать там, где потеряли, а не там, где светло». Поверьте, конкретному норильчанину нужна благоприятная среда, а не деньги, перечисленные в федеральный бюджет», - подчеркнул Юлий Тай.

Он подтвердил, что компания не согласна с объемом претензий, поскольку коэффициенты размера ущерба, основанные на времени начала ликвидации последствий ЧП и количестве ГСМ, попавших в окружающую среду, применялись некорректно. Однако заявление компании о том, что последствия аварии в Норильске начали устранять незамедлительно, в первый же день, суд во внимание не принял. И видеозапись, подтверждающую это, к делу приобщить отказался.

Также в данный момент суд не располагает результатами всех проведенных на территории разлива экспертиз. Это стало одним из аргументов за перенос заседания на ноябрь. Глава же Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что не располагает данными, которые позволили бы сделать перерасчет.

Светлана Радионова также отметила, что проблемы в Норильском промышленном районе копились десятилетиями, и она рассчитывает на то, что компания примет активное участие в их ликвидации.

Я считаю, что в принципе компания может себе позволить, и я думаю, она на это настроена, чтобы заниматься экологическими проблемами более решительно», - заявила она.

Напомним, разлив топлива в следствие разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошел 29 мая.