Журналист госканала стал пресс-секом губернатора Красноярского края
Прежний руководитель краевой пресс-службы уволился в середине лета этого года, не проработав и года. Новый глава без малого 13 лет до этого работал тележурналистом.
Начальником пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края стал Сергей Зыблев. В этом качестве он значится на портале регионального кабмина, но официальные документы о назначении еще не опубликованы.
Сергей Зыблев подтвердил DK.RU эту информацию.
Да, она достоверна. Сегодня был мой первый рабочий день», — сказал он.
До этого Зыблев 13 лет проработал на телеканале «Россия», который принадлежит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Уволился он 30 сентября 2020 года.
По словам Зыблева, некоторое время назад ему сделали предложение возглавить пресс-службу краевого правительства, но на момент ухода с телеканала вопрос еще не был до конца решен. Кто именно сделал ему предложение, Зыблев не уточнил.
Руководивший ранее краевой пресс-службой Максим Кудрявцев занимал эту должность чуть больше восьми месяцев и был уволен 20 июля 2020 года.
В правительстве Красноярского края Сергей Зыблев не первый выходец из ВГТРК. Так, Василий Нелюбин, руководивший девять лет филиалом государственной телекомпании в Красноярске, с ноября 2017 года занимает пост заместителя губернатора. В этой должности он курирует пресс-службу правительства и губернатора, а также вопросы информполитики в целом.