Журналист госканала стал пресс-секом губернатора Красноярского края

Начальником пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края стал Сергей Зыблев. В этом качестве он значится на портале регионального кабмина, но официальные документы о назначении еще не опубликованы.

Сергей Зыблев подтвердил DK.RU эту информацию.

Да, она достоверна. Сегодня был мой первый рабочий день», — сказал он.

До этого Зыблев 13 лет проработал на телеканале «Россия», который принадлежит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Уволился он 30 сентября 2020 года.

По словам Зыблева, некоторое время назад ему сделали предложение возглавить пресс-службу краевого правительства, но на момент ухода с телеканала вопрос еще не был до конца решен. Кто именно сделал ему предложение, Зыблев не уточнил.

Руководивший ранее краевой пресс-службой Максим Кудрявцев занимал эту должность чуть больше восьми месяцев и был уволен 20 июля 2020 года.