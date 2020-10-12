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Журналист госканала стал пресс-секом губернатора Красноярского края

Журналист госканала стал пресс-секом губернатора Красноярского края
Иллюстрация: Сергей Зыблев/Facebook

Прежний руководитель краевой пресс-службы уволился в середине лета этого года, не проработав и года. Новый глава без малого 13 лет до этого работал тележурналистом.

#НОВОСТИ
Начальником пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края стал Сергей Зыблев. В этом качестве он значится на портале регионального кабмина, но официальные документы о назначении еще не опубликованы.
 
Сергей Зыблев подтвердил DK.RU эту информацию.
Да, она достоверна. Сегодня был мой первый рабочий день», — сказал он.
До этого Зыблев 13 лет проработал на телеканале «Россия», который принадлежит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Уволился он 30 сентября 2020 года.
 
По словам Зыблева, некоторое время назад ему сделали предложение возглавить пресс-службу краевого правительства, но на момент ухода с телеканала вопрос еще не был до конца решен. Кто именно сделал ему предложение, Зыблев не уточнил.
 
Руководивший ранее краевой пресс-службой Максим Кудрявцев занимал эту должность чуть больше восьми месяцев и был уволен 20 июля 2020 года.
 
В правительстве Красноярского края Сергей Зыблев не первый выходец из ВГТРК. Так, Василий Нелюбин, руководивший девять лет филиалом государственной телекомпании в Красноярске, с ноября 2017 года занимает пост заместителя губернатора. В этой должности он курирует пресс-службу правительства и губернатора, а также вопросы информполитики в целом.
 
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