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Красноярским туркомпаниям дадут грантов на 20 млн рублей

Красноярским туркомпаниям дадут грантов на 20 млн рублей
Иллюстрация: Александр Нерозя

Конкурс объявили еще в июле 2020 года. На участие в нем заявилось более полутора сотен проектов. Финансирование же получит лишь четвертая часть из них.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае подвели итоги грантового конкурса на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщили в региональном Агентстве по туризму.
 
Напомним, что в этом конкурсе могли участвовать только предприниматели из сферы туризма — государственные и муниципальные организации не допускались. Общий размер призового фонда в этом году составил 20 млн рублей. Эти деньги выделил краевой бюджет.
 
Организаторам поступило 172 заявки, по итогам конкурса 44 из них получат финансирование. Это проекты на установку детских площадок и веревочных городков на базах отдыха, создание аудиогидов и проведение инфотуров, разработку новых экскурсионных маршрутов и авторских экскурсий, обновление спортивного и туристского инвентаря. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей.
Этот конкурс позволяет нам поддержать не только тех, кто давно работает в туризме, но и тех, кто открывает новые направления. Благодаря ему мы повысим качество существующих услуг и разнообразим рынок туристических продуктов региона», — говорит руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.
С результатами конкурса и рейтингом проектов-победителей можно ознакомиться на странице агентства.
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