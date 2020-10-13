Красноярцы предпочитают брать микрозаймы через интернет

В первом полугодии 2020 года микрофинансовые организации (МФО), работающие в Красноярском крае, выдали онлайн-займов на 33,4 млн рублей. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает местное отделение Банка России. Средний же заем, полученный в таком режиме вырос с 6,8 тысячи рублей до 6,9 тысячи.

В целом же жители края взяли займов до зарплаты на 367,8 млн рублей, что на 19% меньше, чем в январе-июне 2019 года. А портфель микрозаймов населения региона за год сократился на 9%, составив на конец июня 417,3 млн рублей. Также на 8% снизилось и количество заемщиков, пользующихся такого рода продуктами.

Как пояснили DK.RU в красноярском отделении Центробанка, такое снижение является следствием пандемии и введеных по ее причине ограничений, но не трендом рынка. Об этом говорит то, что с началом ослабления карантинных мер активность на рынке микрозаймов в Красноярском крае начала восстанавливаться.