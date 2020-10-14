Краслесинвест определил трех претендентов на проектирование завода в Богучанском районе

В реестр квалифицированных поставщиков попали три компании: московское АО «ССИ Инжиниринг» и санкт-петербургские ЗАО «Харрис групп интернейшенл проектирование и строительство» и ООО «Пеуру Рус», сообщает «Коммерсант». К участию в отборе были допущены также АО «Сибгипробум» (Иркутск) и филиал ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (Москва), но они набрали меньше баллов.

Компании оценивались, исходя из наличия трудовых и материально-технических ресурсов и количества исполненных контрактов.

Напомним, лесопромышленный комплекс планируют построить на площадке «Краслесинвеста» (входит в структуру ВЭБ.РФ). Строительство завода входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Мощность предприятия составит около 1 000 тысяч тонн целлюлозы в год. Продукцию планируют экспортировать в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Ранее инвестиции в проект оценивались в 140 млрд рублей.

Проектирование и прохождение экологической и государственных экспертиз займет около 1,5 лет. Получить разрешение на строительство планируют в 2022 году. Но уже в следующем году определятся с основными поставщиками оборудования.