Российские сенаторы обсудили ситуацию в Норильске

Участниками дискуссии, состоявшейся на площадке СФУ , стали члены комитетов по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, экономической политике Совета Федерации , а также представители региональных органов власти и надзорных инстанций.

Развитие социальных программ

Одним из актуальных вопросов для Норильска является состояние жилого фонда заполярного города. Каждый год количество аварийных домов растет и городу требуется программа реновации жилья. Уже сейчас она оценивается в 84,9 млрд рублей. На запуск программы в первые три года нужно 1,6 млрд рублей. Руководство «Норникеля» приняло решение профинансировать подготовку проектно-сметной документации для реализации программы реновации в Норильске. Средства на эти цели будут направлены в следующем году, сообщил присутствующим на совещании вице-президент компании Андрей Грачев.

Но мы очень просим власти помочь с программой реновации, чтобы ее продвинуть дальше. Мы понимаем, что программу реновации Норильска нужно проводить, и мы готовы выделить на её реализацию 50% средств», — сказал Грачев, подчеркнув, что градообразующее предприятие не выступало с подобной инициативой ни в одном российском моногороде.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил, что министерство поддержит программу реновации жилья в Норильске.

Мы пытались вписать ее в действующие механизмы и национальные проекты, но она им не соответствует. Вместе с тем проблему надо снимать», — отметил он.

По словам Олега Мельниченко , председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, этот вопрос необходимо решать совместными усилиями.

Учитывая отдаленность города и суровые климатические условия, рыночные механизмы стимулирования строительства здесь до конца не срабатывают, поэтому требуется аккумуляция сил федеральных и региональных властей и участия градообразующего предприятия», — сказал он.

Председатель Заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов подчеркнул, что такой вклад в городскую реновацию уникален:

Я не знаю других территорий и другие частные компании, которые сегодня могли бы показать такой пример». Компания «Норникель» является крупнейшим налогоплательщиком среди горнодобывающих и металлургических компаний России, а также самым крупным налогоплательщиком Красноярского края – в 2019 году треть бюджета региона была сформирована на территории Норильска».

По мнению Свиридова, авария на ТЭЦ затмила в информационном пространстве усилия, прилагаемые «Норникелем» для улучшения экологической обстановки в Норильском промышленном районе и модернизации производства. Например, только на «Серный проект» выделено 250 млрд рублей.

Экологию усилят мониторингом

Безусловно, вопрос с аварией на ТЭЦ-3, случившейся в Норильске 29 мая этого года, не мог остаться без внимания федеральных чиновников. Николай Журавлев заявил, что случившееся еще больше обострило существующие экологические вопросы на севере края. Сенатор считает, что штраф за разлив топлива обязан пойти на решение конкретно этой проблемы и на ликвидацию последствий. Присутствующий на заседании старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин рассказал о хронологии аварии и ходе восстановления природных территорий. По его словам, на сегодня затраты компании составили около 3 млрд рублей, а в целом сбор, сепарация водно-топливной смеси, восстановление природных объектов и другие мероприятия оцениваются в 12 млрд рублей.

В свою очередь Константин Румянцев, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ добавил, что эти средства позволили завершить основные работы, в результате чего уровень чрезвычайной ситуации понижен с федерального до регионального.

Также в своем докладе Николай Уткин подчеркнул, что во всех разработанных программах по предприятиям Норильского промышленного района увеличились операционные затраты. Сделано это для того, чтобы повысить надежность фондов, сетей и всего оборудования:

До 2020 года операционные затраты по норильскому дивизиону составили 45 млрд рублей. Начиная с 2021 года затраты, заложенные в бюджет компании, составили 58 млрд рублей, что на 28% больше». Программа ремонтов на 2021–2023 годы исчисляется в 100 млрд рублей. Кроме того, в компании формируют новую систему мониторинга состояния вечномерзлых грунтов. Планируется и очистка территории всего Норильского промрайона – общая стоимость всех работ в этом направлении превысит 40 млрд рублей».

«Норникель» намерен реализовать все планы, касающиеся развития производства, экологических практик и созданию комфортных условий для северян.

Во время визита в Норильск сенаторы смогли ознакомиться с программой строительства нового серного производства на Надеждинском комбинате и модернизации Медного завода. Сроки реализации этих проектов – 2023 и 2024 год, в результате на предприятиях смогут улавливать до 1,5-1,7 млн тонн диоксида серы в год и использовать его при производстве элементной серы и гипса.

Подводя итоги совещания, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев резюмировал: проблемы северной территории невозможно решить без совместного участия федеральных, региональных, муниципалитета и «Норникеля».