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Бюджет Красноярского края на следующий год составлен с двукратным увеличением дефицита

Бюджет Красноярского края на следующий год составлен с двукратным увеличением дефицита
Иллюстрация: minfin.krskstate.ru

Главный краевой финансовый документ на 2021 год внесли в Законодательное Собрание региона. Он останется социальным, но будет более дефицитным. По крайней мере на старте.

#НОВОСТИ
Доходы бюджета Красноярского края на 2021 год запланированы в размере 259,2 млрд рублей, а расходы — 273,9 млрд рублей. Таким образом его дефицит составит 14,7 млрд рублей или 5,6% от доходов, сообщили в региональном Министерстве финансов.
 
Министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что подготовка проекта бюджета проходила в непростых социально-экономических условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, две недели назад принят ряд изменений в налоговое и бюджетное законодательство, которые мобилизуют доходы федерального бюджета и снижают поступление доходов в региональный бюджет.
Вместе с тем, несмотря на существенные изменения условий формирования проекта бюджета, в целом подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на решение важных для края вопросов», — сказал он.
Напомним, что бюджет 2020 года принимался с дефицитом в 5,9 млрд рублей или 2,5%. Но уже в апреле, после весенней корректировки, он вырос до 19,6 млрд рублей и составил 7,2% от доходов. Осенью же он увеличился до 27 млрд рублей или примерно 10,3% доходной части бюджета.
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