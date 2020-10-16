Бюджет Красноярского края на следующий год составлен с двукратным увеличением дефицита

Доходы бюджета Красноярского края на 2021 год запланированы в размере 259,2 млрд рублей, а расходы — 273,9 млрд рублей. Таким образом его дефицит составит 14,7 млрд рублей или 5,6% от доходов, сообщили в региональном Министерстве финансов.

Министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что подготовка проекта бюджета проходила в непростых социально-экономических условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, две недели назад принят ряд изменений в налоговое и бюджетное законодательство, которые мобилизуют доходы федерального бюджета и снижают поступление доходов в региональный бюджет.

Вместе с тем, несмотря на существенные изменения условий формирования проекта бюджета, в целом подготовлен сбалансированный бюджет, направленный на решение важных для края вопросов», — сказал он.