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Бывший владелец «Шельфа» открыл новый ресторан в Красноярске

Бывший владелец «Шельфа» открыл новый ресторан в Красноярске
Иллюстрация: DK.RU

Заведение открылось в скандально известной пристройке к агроуниверситету. Оно не станет наследником нашумевшего ресторана в «Первой башне», но будет продолжением другого проекта предпринимателя.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторатор Игорь Борисов открыл в городе ресторан «Ян Гримус». Располагается он в центре, на улице Диктатуры пролетариата.
Это третье заведение, открывшееся под этим брендом, рассказал Борисов DK.RU. Первое работает в красноярском ТРЦ «Планета», а еще одно в Новокузнецке.
В отличии от этих двух, новое заведение будет работать сугубо в формате ресторана — пивоварни в нем нет. Но в остальном оно продолжит традиции своих предшественников», — рассказал он.
Об объеме инвестиций в открытие нового ресторана Борисов говорить отказался, но уточнил, что речь идет о сумме более 10 млн рублей.
 
Игорь Борисов больше известен красноярцам как один из владельцев ресторана Shelf («Шельф»), который в 2014 году открылся в офисном центре «Первая башня». Однако, по его словам, уже в 2015 году он вышел из проекта, реализовав одну из наработок в «Яне Гримусе» — в меню всех ресторанов, работающих под этим брендом, после этого появились устрицы.
 
Выбор места под новое заведение — пристройка к Красноярскому государственному аграрному университету на Диктатуры пролетариата, 27/1 — Борисов объяснил его расположением и тем, что оно слишком долго пустовало.
 
Напомним, в 2014 году стало известно, что эта пристройка была возведена незаконно. По информации телекомпании ТВК, строили ее как студенческую столовую, но потому, не введя в эксплуатацию, несколько лет сдавали в аренду ресторану и кафе быстрого питания (IL Патио и «Ростикс» с 2007 года — прим. ред).
 
Как пояснили в пресс-службе аграрного университета, в 2016 году постройку полностью узаконили:
Теперь это федеральная собственность, которая закреплена за вузом. В аренду она сдана по согласованию с министерством сельского хозяйства весной 2020 года».
По словам Игоря Борисова, это не последний «Ян Гримус», открывшийся в Красноярске. Также у него есть планы по открытию заведений под этим брендом в минимум одном городе европейской части России. Детали он пока не раскрывает:
Все будет зависеть от ситуации с пандемией и возможными ограничениями из-за нее», — говорит он.
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