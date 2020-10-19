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У главы Хакасии подтвержден коронавирус. Коновалов работает на удаленке

У главы Хакасии подтвержден коронавирус. Коновалов работает на удаленке
Иллюстрация: pulse19.ru

Валентин Коновалов сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что заражение коронавирусом подтвердилось лабораторно. В связи с этим глава республики уходит на самоизоляцию.

#НОВОСТИ

Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме. Буду информировать вас о своем самочувствии», - сообщил он.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус подтвержден у главы Алтайского края Виктора Томенко, глава Тувы Шолбан Кара-оол также переболел, по его словам, дважды.

 

Автор: Наталья Кобец
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