В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»
Полиция задержала пять человек по подозрению в краже из магазина «Техномакс» на Новосибирской, 42. Общая сумма ущерба - около миллиона рублей. Об этом DK.RU рассказал директор магазина Максим Багаев.
В фейсбуке он уточнил, что молодые люди взломали двери, жалюзи и вынесли смартфоны всего за 50 секунд. «У них была настоящая погоня с сотрудниками охранной фирмы, которые успели подъехать. Проехав полгорода по ночным улицам, они смогли улизнуть, но зная марку и номер машины, сотрудники полиции прекрасно справились», - написал Багаев.
Он добавил, что подозреваемые успели сдать смартфоны в ломбарды, поэтому товар вернуть не удалось даже частично. Магазин застрахован от кражи, сейчас руководство ждет выплаты.
Напомним, неизвестные проникли в «Техномакс» ночью 9 октября и забрали с выставочного стенда 34 смартфона Apple, Xiaomi и Realme.
Это не первая попытка ограбления «Техномакса». В июле четверо молодых людей, по словам Максима Багаева, взломали соседний магазин, но там смартфоны были убраны в сейф. После этого они убежали и попытались разбить дверь «Техномакса», но безуспешно.