В Красноярске задержали подозреваемых в краже смартфонов из «Техномакса»

В фейсбуке он уточнил, что молодые люди взломали двери, жалюзи и вынесли смартфоны всего за 50 секунд. «У них была настоящая погоня с сотрудниками охранной фирмы, которые успели подъехать. Проехав полгорода по ночным улицам, они смогли улизнуть, но зная марку и номер машины, сотрудники полиции прекрасно справились», - написал Багаев.

Он добавил, что подозреваемые успели сдать смартфоны в ломбарды, поэтому товар вернуть не удалось даже частично. Магазин застрахован от кражи, сейчас руководство ждет выплаты.

Напомним, неизвестные проникли в «Техномакс» ночью 9 октября и забрали с выставочного стенда 34 смартфона Apple, Xiaomi и Realme.

Это не первая попытка ограбления «Техномакса». В июле четверо молодых людей, по словам Максима Багаева, взломали соседний магазин, но там смартфоны были убраны в сейф. После этого они убежали и попытались разбить дверь «Техномакса», но безуспешно.