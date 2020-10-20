Мэр Красноярска рассказал, что заболел коронавирусом

Как сообщил своим подписчикам Сергей Еремин, в выходные выяснилось, что девушка контактировала с заболевшим, поэтому вся семья прошла тестирование. Коронавирус подтвердился у дочери и главы семьи.

Чувствую себя нормально, работаю из дома. Теперь телефон – мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат. Супруге и дочкам тоже придётся побыть на самоизоляции», - рассказал Сергей Еремин.

Мэр отметил, что всегда старается соблюдать меры профилактики, ходить в маске, пользоваться санитайзером, но семейный фактор сыграл решающую роль.

Друзья, берегите себя! Старайтесь следовать простым правилам профилактики, это помогает снизить риск заболевания. И следите, пожалуйста, за своими детьми, порой они ведут себя беспечно», - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заболели глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.