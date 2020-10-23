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Красноярский театр Пушкина отменяет спектакли и гастроли

Красноярский театр Пушкина отменяет спектакли и гастроли
Иллюстрация: 2ГИС

В театре сообщили, что из-за сложной эпидемиологической обстановки труппа и сотрудники цехов уходят на карантин с 24 октября. Отменены и обменные гастроли.

#НОВОСТИ

В понедельник артисты пушкинского должны были вылететь в Астрахань в рамках федерального проекта Большие гастроли. Однако выезд, а также визит в Красноярск Астраханского театра драмы отменены.

Как пояснили DK.ru в пресс-службе пушкинского, пока карантин установлен до 4 ноября. Дальнейшее решение будет приниматься по обстановке.

Напомним, ранее об отмене спектаклей до конца октября заявил Красноярский музыкальный театр.

Отметим также, что обменные гастроли первоначально были запланированы на весну, но в итоге перенесены на октябрь в связи с введением режима самоизоляции.

 

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