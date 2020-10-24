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В «Командоре» на Взлетке открылся филиал «Хозяина Камчатки»

В «Командоре» на Взлетке открылся филиал «Хозяина Камчатки»
Иллюстрация: www.2gis.ru

В гипермаркете «Командор» на улице 78-ой Добровольческой бригады, 12 открылся филиал «Хозяина Камчатки». Об этом в фейсбуке сообщил руководитель коммуникационного центра «Командора» Дмитрий Болотов.

#НОВОСТИ

«Командор» начал развивать формат «магазин в магазине» в 2017 году с фирменных отделов «Мясничий». Сейчас в гипермаркетах также работают «МясоЕшька», «Рыбная кухня», отделы восточной национальной кухни (готовят плов, хачапури и самсу), сухофруктов, зеленогорских напитков Zellen, крафтовых кондитерских «Суфле и безе» и другие торговые точки.

4 октября на улице Тотмина, 35а открылся новый «Командор», который стал 300-м магазином торговой сети. Сейчас компания представлена в 45 городах Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. В магазинах за сутки совершается более 350 тысяч покупок. 

«Командор» планирует до конца года открыть порядка 11 магазинов в регионах присутствия. Ставку сделают на дискаунтеры – по оценкам топ-менеджмента сети, именно такой формат наиболее актуален на фоне резкого падения доходов покупателей из-за пандемии.

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