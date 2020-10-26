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В красноярском Академгородке откроется выставка о Большой норильской экспедиции

В красноярском Академгородке откроется выставка о Большой норильской экспедиции
Иллюстрация: www.nornickel.ru

Ученые планируют показать фотографии, материалы и образцы, накопленные в ходе исследования Таймыра. Еще две передвижные выставки будут работать в Норильске и Москве.

#НОВОСТИ

Планируется крупная выставка материалов, фотографий, образцов. Она касается всего побережья Арктики - новых технологий и форм хозяйствования. Также будут показаны личные фотографии участников полевого этапа - жизнь глазами ученых. Выставка покажет также тех, кто сегодня работает с образцами в лабораториях - это и молодые сотрудники, и именитые ученые», - рассказал ТАСС заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и заместитель научного руководителя экспедиции Сергей Сверчков.

Ученые рассчитывают также показать эту выставку на зарубежных форумах, особенно в странах арктической зоны – Норвегии и Канаде.

Напомним, Большая норильская экспедиция объединила ученых из четырнадцати институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Они взяли пробы почвы, воды и биоресурсов в бассейнах рек Пясины, Норилки, Амбарной а также на озере Пясино. На основании лабораторных исследований ученые подготовят независимую оценку влияния разлива топлива на окружающую среду и предложат свои решения по восстановлению биологического разнообразия Таймыра.

Полевой этап был ярким, но сегодня идет также очень важный этап Большой норильской экспедиции - отработка всех материалов, на основании которых будет сделано заключение и подготовлен окончательный отчет. Эту работу не так сильно видно, но она ежедневная, кропотливая, с использованием самых современных технологий», - подчеркнул Сверчков.

 

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