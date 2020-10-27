Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.10
76,44
90,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

57 компаний получили поддержку при трудоустройстве молодых специалистов

57 компаний получили поддержку при трудоустройстве молодых специалистов
Иллюстрация: www.pixabay.com

Краевая служба занятости в 57 предприятиях организовала стажировки для 102 начинающих специалистов. Работодатели по этой программе компенсировали часть затрат на зарплату стажера и его наставника.

#НОВОСТИ

Компенсация затрат на оплату труда равна МРОТ на стажера и четверти МРОТ – на наставника, сообщили в Агентстве труда и занятости Красноярского края.

В мероприятии могут принять участие выпускники 2020 года и безработные в возрасте до 30 лет, которые не работали по специальности три года после получения диплома.  

В Красноярском крае по итогам июня-августа уровень безработицы составил 8,2%, что на 4% выше, чем летом 2019 года. В среднем на поиск работы у жителей региона уходит полгода.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работыКрасноярские медики из-за коронавируса попросили водителей довезти их до работы
  • «Лайколет», названный в честь Универсиады в Красноярске, выполнил последний рейс«Лайколет», названный в честь Универсиады в Красноярске, выполнил последний рейс
  • Сын ресторатора Владимира Владимирова стал бесплатно возить врачей на работуСын ресторатора Владимира Владимирова стал бесплатно возить врачей на работу
  • В ноябре начнутся прямые рейсы из Красноярска в ЗанзибарВ ноябре начнутся прямые рейсы из Красноярска в Занзибар
  • Красноярские ученые не обнаружили негативного влияния «Бионорда» на экологиюКрасноярские ученые не обнаружили негативного влияния «Бионорда» на экологию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.