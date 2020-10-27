57 компаний получили поддержку при трудоустройстве молодых специалистов

Краевая служба занятости в 57 предприятиях организовала стажировки для 102 начинающих специалистов. Работодатели по этой программе компенсировали часть затрат на зарплату стажера и его наставника.

Компенсация затрат на оплату труда равна МРОТ на стажера и четверти МРОТ – на наставника, сообщили в Агентстве труда и занятости Красноярского края.

В мероприятии могут принять участие выпускники 2020 года и безработные в возрасте до 30 лет, которые не работали по специальности три года после получения диплома.

В Красноярском крае по итогам июня-августа уровень безработицы составил 8,2%, что на 4% выше, чем летом 2019 года. В среднем на поиск работы у жителей региона уходит полгода.