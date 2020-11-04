Красноярцы проголосовали за дневные ограничения на передвижение грузовиков

Голосование о регулировании движения большегрузного транспорта по Красноярску завершилось на цифровой платформе «Активный гражданин». Большинство участников высказались за ограничения.

Голосование шло в течение месяца, можно было выбрать один из четырех вариантов.

Как сообщила пресс-служба краевого правительства, за полный запрет большегрузного транспорта на улицах столицы региона проголосовали 27,89%; 46,6% жителей предложили ограничить въезд и передвижение большегрузов в городе в дневное время; 12,24% поддержали вариант ограничения проезда большегрузов по центральным улицам Красноярска и только 13,27% не отметили негативного эффекта от движения данного вида транспорта в городе.

Реультаты опроса направят инициатору голосования – мэрии Красноярска.

Напомним, в сентябре рабочей группе при администрации города был представлен возможный вариант организации движения большегрузного транспорта. Предполагается, что в районах плотной застройки начнут действовать ограничение для транспорта весом до 8 тонн. Такие машины не смогут ездить с 06.00 до 22.00 по 27 участкам дорог. При этом автомобили, обслуживающие базы, предприятия, магазины, заправки и стройки, смогут беспрепятственно проезжать к местам разгрузки, если их вес составляет менее 26 тонн.

Комментируя представленную схему, первый заместитель главы города Владислав Логинов пообещал максимально учесть пожелания и автовладельцев, и пешеходов, и бизнеса.