Мэр Красноярска вышел с карантина и прошел по заснеженному городу

Сергей Еремин записал короткое видео своей прогулки для инстаграм-аккаунта. «Охота землю целовать», - так он сказал о возможности гулять пешком после двухнедельного карантина.

Мэр также сообщил, что дорожные службы всю ночь устраняли последствия снегопада, также им дано задание усилить дневную уборку.

Первый день выхода с карантина – чувство, конечно, своеобразное. После сидения в четырех стенах вышел и получил психологический удар», - отметил Сергей Еремин.

Как рассказал глава города, раньше он воспринимал пешие прогулки на работу как «коммунальную зарядку» и повод обсудить с городскими службами качество их работы, то сейчас это – еще и элемент дыхательной гимнастики необходимой для восстановления после болезни, пусть даже она прошла в легкой форме.

Мэр призвал горожан чаще гулять на свежем воздухе, активно применять защитные средства и соблюдать дистанцию.