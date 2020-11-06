Грузовые перевозки по КрасЖД прирастают рудой и зерном

Погрузка на Красноярской железной дороге продолжает отставать от прошлогодних показателей и теряет на все тех же направлениях. А вот грузооборот стабильно растет.

В октябре 2020 года погрузка на КрасЖД составила 7,1 млн тонн, это на 1,5% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщают в пресс-службе компании. С начала же года она составила 64 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 8%.

Грузооборот же магистрали по сравнению с октябрем 2019-го вырос на 2,3% — до 11,8 млрд тарифных тонно-км. А с января 2020 года он увеличился до 113,1 млрд тарифных тонно-км (+1,1% к прошлому году).

Наибольший рост погрузки зафиксирован в сегменте железный и марганцевых руд (+27,3%) и зерна (+23,5). Также положительная динамика отмечена в перевозках цветной руды и серного сырья (+7,8%). А по остальным грузам наблюдается снижение объемов. Так, 30,4% потеряли нефть и нефтепродукты, 20,8% — лесные грузы, 7,3% — уголь, 4,4% — строительные грузы и 2,9% — промышленное сырье.