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Грузовые перевозки по КрасЖД прирастают рудой и зерном

Грузовые перевозки по КрасЖД прирастают рудой и зерном
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Погрузка на Красноярской железной дороге продолжает отставать от прошлогодних показателей и теряет на все тех же направлениях. А вот грузооборот стабильно растет.

#НОВОСТИ
В октябре 2020 года погрузка на КрасЖД составила 7,1 млн тонн, это на 1,5% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщают в пресс-службе компании. С начала же года она составила 64 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 8%.
 
Грузооборот же магистрали по сравнению с октябрем 2019-го вырос на 2,3% — до 11,8 млрд тарифных тонно-км. А с января 2020 года он увеличился до 113,1 млрд тарифных тонно-км (+1,1% к прошлому году).
 
Наибольший рост погрузки зафиксирован в сегменте железный и марганцевых руд (+27,3%) и зерна (+23,5). Также положительная динамика отмечена в перевозках цветной руды и серного сырья (+7,8%). А по остальным грузам наблюдается снижение объемов. Так, 30,4% потеряли нефть и нефтепродукты, 20,8% — лесные грузы, 7,3% — уголь, 4,4% — строительные грузы и 2,9% — промышленное сырье.
 
Подобная динамика отмечается уже не первый месяц. Так, по итогу трех кварталов 2020 года погрузка на КрасЖД составила 56,9 млн тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 8,7%. Причем, в сентябре «лидерами» падения объемов опять же были нефть и лес, которых перевезли меньше, чем годом ранее на 32,4% и 21,1% соответственно.
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