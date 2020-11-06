Красноярское Агентство развития бизнеса будет реорганизовано

Из статуса акционерного общества оно будет преобразовано в автономную некоммерческую организацию. Как сообщает «Интерфакс», соответствующее АНО зарегистрировано 5 ноября 2020 года.

Таким образом власти региона приводят структурное подразделение АРБ – Центра поддержки экспорта Красноярского края – к соответствию требованиям приказа Минэкономразвития РФ «Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации...». Документ требует, чтобы юрлицо, структурным подразделением которого является региональный центр поддержки экспорта, имело статус АНО.

За АНО «Красноярский центр развития бизнеса и микрокредитная компания» сохранится главная функция АО «АРБМК» - координация государственной поддержки предпринимательской деятельности и объединение элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса на территории Красноярского края, сообщает «Интерфакс».

Напомним, агентство развития бизнеса создано в 2009 году, его единственный акционер - Красноярский край.

Недавно в структуре правительства региона появилось Агентство развития малого и среднего предпринимательства. Ему передали часть полномочий министерства экономики и регионального развития, в частности, в сфере развития малого и среднего бизнеса, а также инновационной деятельности. Руководит новым ведомством Татьяна Бочарова. В последние годы она была замминистра экономики, затем работала в Заксобрании края.