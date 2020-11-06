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Автобусные рейсы в Железногорск частично возобновятся уже завтра

Автобусные рейсы в Железногорск частично возобновятся уже завтра
Иллюстрация: fotobus.msk.ru

В Министерстве транспорта Красноярского края объяснили причины отмены рейсов Красноярск — Железногорск. Одной из них оказался сам статус закрытого города.

#НОВОСТИ
Как говорят в ведомстве, сегодняшняя ситуация с отменой рейсов автобусов № 189, которые выполняет региональное госпредприятие «Краевое АТП» возникла по причине того, что несколько водителей заболели COVID-19 и не смогли выйти на линию. Оперативно заменить их здоровыми сотрудниками предприятие не смогло, поскольку у тех не были оформлены соответствующие документы, необходимые для проезда в закрытый город.
Плюс к этому, невозможно бросить все силы на перевозку пассажиров в Железногорском направлении, где пассажиропоток с 28 октября этого года упал на 65%, и оставить без транспортного сообщения с Красноярском другие населенные пункты», — говорят в Минтрансе.
По мере улучшения ситуация, уверяют в ведомстве, рейсы будут добавляться — уже завтра один здоровый водитель выйдет на замену заболевшему. Оперативную информацию о рейсах можно уточнить по телефону диспетчерской предприятия: 8-953-852-1860.
 
Напомним, что рейсы автобусов маршрута № 189 отменили сегодня. В письме, на которое ссылался директор железногорского «ПАТП» Семен Ташев, сроки восстановления сообщения обозначены не были.
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