В Ачинске начался прием заявок от желающих стать мэром города

В Ачинске начался прием заявок на участие в конкурсе на пост главы города, их будут принимать до 9 декабря. Затем кандидаты должны будут представить на суд депутатов горсовета свое видение будущего.

По регламенту из всех претендентов на пост в результате публичных защит конкурсная комиссия выберет двух наиболее убедительных кандидатов. Кто займет пост мэра, решит депутатское голосование. В комиссию войдут шесть человек, имена троих уже известны – это депутаты Ачинского городского совета Виктор Зыков, Сергей Мачехин и Ирина Вавилова. Еще троих представителей должен назначить губернатор Красноярского края.

Как сообщает «Запад24», пока на конкурс не поступило ни одной заявки (прием открылся 6 ноября, в пятницу), но «были звонки консультационного характера».

Как сообщает агентство, один из наиболее вероятных кандидатов – это Александр Токарев, депутата и руководителя компании «Теплосеть». Якобы в нем заинтересована краевая власть. Также по данным агентства подать заявку намерена жительница Красноярска, «креативный юрист» Оксана Яковлева.

Напомним, мэр Ачинска Илай Ахметов ушел в отставку в июле 2020 года, он был главой города 13 лет.

Ахметов был избран главой Ачинска на прямых выборах в феврале 2007 года, за него проголосовало 67% избирателей. До этого он четыре года был депутатом Заксобрания Красноярского края. А еще раньше возглавлял ряд крупных промышленных предприятий края, в том числе Ачинский глиноземный комбинат.

В марте 2020 года депутаты городского оценили деятельность Илая Ахметова на «удовлетворительно». Ранее жители Ачинска предложили губернатору Красноярского края отправить мэра в отставку.