Племзавод «Таежный» обвиняют в неправомерной покупке сельхозкомпании «Искра»
Арбитражный суд Красноярского края арестовал уставный капитал «Искры» — о таких мерах попросил истец, требующий оспорить результаты продажи предприятия предыдущим собственником.
Агропредприятие «Искра» зарегистрировано в ЗАТО Зеленогорск (Красноярск-45). До недавнего времени его владельцем были расположенный здесь же Электрохимический завод (входит в корпорацию «Росатом») и местное муниципальное автотранспортное предприятие — 99,999% и 0,001% уставного капитала соответственно (по данным ЕГРЮЛ он составляет 1,44 млрд рублей).
В сентябре 2020 года ЭХЗ объявил о намерении продать за 115,4 млн рублей в рассрочку свою долю через торги, которые должны были состояться 19 ноября. На них заявился и истец — компания «Менеджмент Актив» — заплатив задаток в 11,5 млн рублей. Однако, спустя некоторое время, ЭХЗ опубликовал извещение об отказе от проведения торгов, поскольку другой участник концессии, воспользовался своим правом преимущественного выкупа.
Этим игроком оказался племзавод «Таежный», который 1 октября 2020 года купил долю зеленогорских автотранспортников (запись в ЕГРЮЛ от 14 октября 2020 года), которая оценивается в 14 432 рубля. При это еще 14 мая директором «Искры» стал Денис Зыков (запись в ЕГРЮЛ от 22 мая 2020 года), который также возглавляет и «Таежный».
Истец полагает, что племзавод „Таежный“ недобросовестно реализовал свои права с целью обхода порядка распоряжения имуществом, принадлежащим госкорпорации „Росатом“, и нарушил права третьих лиц на участие в аукционе по приобретению доли в компании „Искра“», — говорят в Арбитражном суде.
Ранее «Менеджмент Актив» подал два заявления в арбитраж по этому поводу — о наложении ограничительных мер и о повторном проведении аукциона. По обоим из них возбудили дела, которые сейчас объединили в одно.
6 ноября 2020 года Арбитражный суд Красноярского края арестовал 100% долей уставного капитала компании «Искра» и запретил налоговым органам вносить в единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о составе ее участников. Предварительное заседание по делу назначено на 21 декабря 2020 года.
Добавим, что, по данным системы Руспрофиль, племзавод «Таежный» в 2019 году заработал 66 млн рублей прибыли при выручке в 300 млн, а компания «Менеджмент Актив» — 9,5 млн рублей при выручке 2,7 млн. При этом, среди основных видов деятельности истца, сельскохозяйственных не значится — в основном он занимается коммерческим консультированием и лизингом. Собирается «Менеджмент Актив» покупать долю сам или действует в чьих-то интересах (и в чьих) выяснить не удалось — на звонки редакции DK.RU в компании никто не ответил. Однако, по информации ресурса zachestnyibiznes.ru, ее директор Дмитрий Веселкин является учредителем еще шести бизнесов в Красноярске, три из которых относятся к красноярскому Центральному агентству воздушных сообщений (ЦАВС). Эти шесть компаний, по данным rusprofile.ru, в 2019 году показали убыток в 80,4 млн рублей.