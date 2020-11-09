Племзавод «Таежный» обвиняют в неправомерной покупке сельхозкомпании «Искра»

Арбитражный суд Красноярского края арестовал уставный капитал «Искры» — о таких мерах попросил истец, требующий оспорить результаты продажи предприятия предыдущим собственником.

Агропредприятие «Искра» зарегистрировано в ЗАТО Зеленогорск (Красноярск-45). До недавнего времени его владельцем были расположенный здесь же Электрохимический завод (входит в корпорацию «Росатом») и местное муниципальное автотранспортное предприятие — 99,999% и 0,001% уставного капитала соответственно (по данным ЕГРЮЛ он составляет 1,44 млрд рублей).

В сентябре 2020 года ЭХЗ объявил о намерении продать за 115,4 млн рублей в рассрочку свою долю через торги, которые должны были состояться 19 ноября. На них заявился и истец — компания «Менеджмент Актив» — заплатив задаток в 11,5 млн рублей. Однако, спустя некоторое время, ЭХЗ опубликовал извещение об отказе от проведения торгов, поскольку другой участник концессии, воспользовался своим правом преимущественного выкупа.

Этим игроком оказался племзавод «Таежный», который 1 октября 2020 года купил долю зеленогорских автотранспортников (запись в ЕГРЮЛ от 14 октября 2020 года), которая оценивается в 14 432 рубля. При это еще 14 мая директором «Искры» стал Денис Зыков (запись в ЕГРЮЛ от 22 мая 2020 года), который также возглавляет и «Таежный».

Истец полагает, что племзавод „Таежный“ недобросовестно реализовал свои права с целью обхода порядка распоряжения имуществом, принадлежащим госкорпорации „Росатом“, и нарушил права третьих лиц на участие в аукционе по приобретению доли в компании „Искра“», — говорят в Арбитражном суде.

Ранее «Менеджмент Актив» подал два заявления в арбитраж по этому поводу — о наложении ограничительных мер и о повторном проведении аукциона. По обоим из них возбудили дела, которые сейчас объединили в одно.

6 ноября 2020 года Арбитражный суд Красноярского края арестовал 100% долей уставного капитала компании «Искра» и запретил налоговым органам вносить в единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о составе ее участников. Предварительное заседание по делу назначено на 21 декабря 2020 года.