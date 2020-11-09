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В Туве ограничили свадебные церемонии: больше восьми не собираться

В Туве ограничили свадебные церемонии: больше восьми не собираться
Автор фото: StarFlames. Иллюстрация: pixabay.com

Минздрав республики ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. До 28 ноября запрещены банкеты, а церемония регистрации брака ограничена восемью участниками.

#НОВОСТИ

В список «допущенных» к регистрации входят также работник ЗАГСа и фотограф. Таким образом, кроме вступающих в брак на церемонии могут присутствовать только четыре члена семьи, вероятно, родители молодых.

Минздрав региона отмечает, что запрет на проведение свадеб, дней рожденья и других семейных праздников наложен «в связи с регистрацией случаев инфицирования в ходе семейных торжеств». Запрет касается столовых, закусочных, кафе, баров, кафе-баров, банкетных залов, ресторанов и «других мест».

Как сообщает ТАСС, по данным на 8 ноября в Туве зарегистрированы почти 10,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 10 тыс. человек, от COVID-19 умерли 125 больных.

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