Сеть салонов «Кухни Место» будет принимать покупателей только по записи

Об этом сообщила заместитель генерального директора компании Светлана Мамаева. Таким образом компания намерена обеспечить безопасность и клиентам, и своим сотрудникам.

С 10 ноября салоны кухонной мебели будут работать только по записи, записаться можно через сайт сайте место.рф в специальном «всплывающем окне».

Мы хотим большей безопасности для наших клиентов и сотрудников. Если менеджер заболел, считай на 3 недели выпал из жизни. А клиентов много, работы за глаза. Даже те, кто зашёл на 5 минут «просто глянуть», нуждаются в максимуме внимания, а когда менеджеры валятся с ног, не всегда получается... Плюс никто не отменял эффект «электричка пришла», когда вдруг враз приходит полрайона», - написала Светлана Мамаева.

За время противоэпидемических ограничений компания отработала варианты онлайн-взаимодействия, менеджеры научились дистанционно согласовывать проекты и оформлять договоры, оплачивать мебель тоже можно дистанционно. Значит, этот ресурс надо использовать более активно, считает руководство.

Напомним, в Красноярском крае с начала ноября введены новые карантинные ограничения, в частности запрет на проведение в кафе и ресторанах семейных торжеств — в том числе, свадеб и юбилеев. В торгово-развлекательных центрах посетителям запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi. Все спортивные мероприятия проводятся без зрителей, краевые и муниципальные объекты спорта временно закрыты, а органы государственной власти в крае принимают людей только по записи.

Также ужесточен масочный режим — теперь эти средства индивидуальной защиты ну жно носить не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах.